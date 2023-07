Cabernet Sauvignon ultrapassa fronteiras da França e brilha em todos os cantos do mundo; veja onde estão os melhores vinhos

No Brasil e na Argentina, casta alcançou uma personalidade própria, onde o frescor e a longevidade se destacam

Arquivo Pessoal/Esper Chacur Filho Estados Unidos, Argentina, Brasil, Austrália e África do Sul se destacam na produção de excelentes vinhos a partir da Cabernet Sauvignon



A casta Cabernet Sauvignon disputa com a Pinot Noir o posto de mais popular e mais cultivada fora da França. Originária da região de Bordeaux, esta uva, que nos entrega vinhos encorpados e complexos, se estabeleceu como uma das castas tintas mais populares em todo o mundo. Embora a França seja conhecida por produzir excelentes exemplares de Cabernet Sauvignon, as qualidades dessa variedade se estendem além de suas fronteiras, conquistando paladares e corações em diversos países. A Cabernet Sauvignon tem demonstrado grande versatilidade em se adaptar a diferentes terroirs e climas ao redor do mundo. Países como os Estados Unidos, Argentina, Brasil, Austrália e África do Sul se destacam na produção de excelentes vinhos a partir dessa uva.

Uma das principais características do Cabernet Sauvignon é sua estrutura encorpada, com taninos firmes e sabores intensos. Em regiões como a Califórnia, nos Estados Unidos, o clima do hemisfério norte e os solos férteis permitem que essa uva atinja sua plenitude. Os vinhos californianos de Cabernet Sauvignon são conhecidos por sua riqueza de frutas negras, como amora e cassis, combinadas com notas de carvalho provenientes do envelhecimento em barris. Na Austrália, especialmente na região de Coonawarra, a Cabernet Sauvignon tem ganhado destaque. Com seu clima fresco e solos de terra vermelha rica em ferro, os vinhos australianos de Cabernet Sauvignon exibem uma combinação única de frutas pretas, notas de especiarias e uma estrutura elegante.

Porém, foi em países continentais do hemisfério sul que a Cabernet Sauvignon melhor soube absorver o terrior local. Os do Brasil e da Argentina alcançaram uma personalidade própria, onde o frescor e a longevidade se destacaram. No Chile, já não conseguimos encontrar estas características, seja pelo solo, que imprime um “quê” de goiaba e eucalipto de modo a tornar seus vinhos planos, seja pela insistência de seus produtores em barricar em excesso seus vinhos, de modo que a austeridade dá lugar a torná-los enjoativos e iguais.

Na Europa, também, a casta rompeu as fronteiras francesas. Encontramos excelentes vinhos onde ela é varietal ou preponderante no corte. Portugal é um exemplo. Seus vinhos da casta Cabernet Sauvignon são excepcionais. Por lá, se popularizou por ser bastante resistente às intempéries e doenças, fazendo dela uma casta de baixo risco. Os enólogos portugueses souberam entender as características desta uva e sua integração com a multiplicidade de solos e climas lusitanos. Hoje é muito fácil encontrarmos vinhos portugueses da casta Cabernet Sauvignon. Salut!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.