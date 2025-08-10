Conheça o Vinho Verde: bebida conhecida por sua vivacidade, frescor e notas frutadas

VInho Verde é uma das denominações de origem mais conhecidas e antigas de Portugal, reconhecida oficialmente desde 1908

Arquivo Pessoal/Esper Chacur Filho

O Vinho Verde é uma das denominações de origem mais conhecidas e antigas de Portugal, reconhecida oficialmente desde 1908. O nome não significa que o vinho seja de cor verde, mas sim que é um vinho “jovem”, consumido pouco tempo após a colheita, preservando sua vivacidade, frescor e notas frutadas. Há ainda uma outra explicação histórica: a região de produção é extremamente verde devido ao clima úmido e abundância de vegetação, o que reforçou o nome. Ele é produzido no noroeste de Portugal, na região do Minho, que se estende do litoral atlântico até a fronteira com a Galícia, na Espanha. O clima é atlântico, fresco e úmido, com chuvas frequentes e influência marítima, que preserva a acidez natural das uvas. Há predominância de solos graníticos, bem drenados, que contribuem para a mineralidade característica dos vinhos.

Os Vinhos Verdes brancos representam a maior parte da produção e utilizam uvas autóctones como: a Alvarinho, que é aromática, com notas de pêssego, damasco e toques florais, muito cultivada na sub-região de Monção e Melgaço. Já a Loureiro é intensamente floral e cítrica, com grande frescor. A Arinto (Pedernã), por seu turno, apresenya acidez vibrante, notas minerais e cítricas. E na Trajadura há predominância de aromas de frutas de caroço, suavidade no paladar.

Quanto ao olfato, temos aromas frescos de frutas cítricas, maçã verde, pera e flores brancas. Na boca, são leves a médios, com acidez marcante, por vezes um leve frizzante natural, e final refrescante, ideal para consumo jovem. Os Vinhos Verdes tintos são menos conhecidos internacionalmente, mas têm forte tradição local, sobretudo no consumo doméstico.

Vinhos Verdes Brancos bem combinam com frutos do mar (ostras, mexilhões, camarões), peixes grelhados ou cozidos, saladas frescas, sushi e pratos leves da cozinha mediterrânea. Por aqui é fácil encontra-los, sendo uma excelente opção para nosso clima tropical. Alguns que sugiro: Soalheiro, Bico Amarelo Vinho Verde, Muralhas De Monção, Casal Garcia (um dos mais populares que existem), Vila Nova Verde Branco e o Quinta Da Raza, Avesso Vinho Verde; destacando que a oferta, por aqui, é farta.

O Vinho Verde é, acima de tudo, a expressão da frescura e da autenticidade portuguesa. Seus brancos são sinônimo de verão e leveza, enquanto os tintos mantêm vivas as raízes e tradições da região. Um estilo de vinho que, seja pela acidez vibrante ou pela rusticidade agradável, sempre encontra um lugar à mesa. Salut!

