Conheça os principais livros que falam sobre vinhos

Esper Chacur Muitos amantes de vinhos procuram saber mais sobre a própria origem, métodos de vinificação e história do vinho



O vinho sempre esteve ligado a cultura e não poderia ser diferente, vez que, não duvide, cada garrafa de vinho traz uma história contida, que é aberta e vivida assim que a desarrolhamos. Desde sempre, se escreveu e se escreve sobre o vinho e seus entornos, sejam histórias, estórias, manuais, livros de referência e crônicas. Casos se contam por páginas e páginas que são publicadas. Cultura se oferece ao leitor que se interessa e que consome vinhos e afins. E, não podemos esquecer, muitos amantes de vinhos procuram saber mais sobre a própria origem, métodos de vinificação e história do vinho. Assim, resolvi fazer uma pequena resenha sugestiva de livros que, com vossa licença, entendo interessantes para aqueles que procuram saber mais sobre essa bebida incrível. Alguns estão nas prateleiras das livrarias que sobreviveram a pandemia, outros exigirão alguma busca, seja em sebos ou na internet. Bem, aí seguem as minhas sugestões:

O Grande Livro dos Vinhos, vários autores, Publifolha: está entre os melhores, talvez o melhor, livro de referências sobre vinhos. Dividido por continentes e países e ricamente ilustrado, traz referências a mais de quatro mil vinícolas. Livro de consulta essencial e um bom indicativo para as compras.

De Vinhos e Rosas, Amaury Temporal, Civilização Brasileira: contando histórias, com uma narração primorosa e rica em detalhes, o autor neste clássico, com toques de lirismo incomum, faz o leitor viajar e tomar contato com o que há de mais clássico e pomposo no mundo do vinho. Passeia pelos grandes rótulos franceses, a exemplo de D´Yquem e Petrus, conta, com saudosismo, como era o serviço de vinhos das empresas aéreas tradicionais e sugere ao leitor que monte sua adega, sem falir. Leitura deliciosa.

Borbulhas – Tudo sobre Champagne e Espumantes – Aguinaldo Záckia Albert, Ed. Senac: aqui temos um livro que consegue, com linguagem acessível e texto gostoso, fazer o leitor sentir as borbulhas desta bebida tão mítica e cheia de história: o Champagne. Foge do lugar comum e entrega um conteúdo de muita relevância.

Jancis Robinson Prova os Melhores Vinhos Portugueses, Jancis R., Ed. Cotovia: com humildade e especial didática, a autora passeia pelos rótulos mais relevantes dos vinhos portugueses, trazendo suas notas e observações, carregados de conhecimentos e destaques pontuais. Jancis escolheu os vinhos sem se preocupar com o preço, assim a escolha foi muito ampla e democrática.

I A Tu Salud – Los surpreendentes Efectos Preventivos y Terapeuticos Del Vino, David O´Gorman, Editorial Sírio: para aqueles que querem saber, como propriedade e profundidade, o porquê do vinho ser tão cultuado como “a bebida da vida”, pela nossa medicina atual, eis o que de melhor se escreveu sobre o tema. Foge das mesmices e traz um apanhado histórico sobre vinho e saúde, únicos.

Bordeaux e Seus Grands Crus Classés, Leonardo Liporone Baruki, Ed. Labrador: indiscutivelmente a região demarcada mais famosa e mítica do mundo, quando falamos de vinhos, é Bordeaux. Não erro em afirmar que é sobre Bordeaux e seus vinhos que, desde sempre, mais se tem escrito. O livro do Dr. Leonardo Baruki é, ao meu ver, o definitivo, abrangente e claro para aqueles que querem conhecer os vinhos que, diga-se, são os melhores do mundo (para mim).

The Ilustrated Greek Wine Book, Nico Manessis, Olive Press: o vinho grego tem ganhado mais e mais mercado a cada dia. Aqui no Brasil as importadoras estão focando em trazer rótulos de lá, em quantidade surpreendentes. Conhecer sobre o vinho grego é conhecer a história da bebida que vem das terras do berço cultural da humanidade. O livro é rico em detalhes, de fácil consulta e muito bem ilustrado. Amplo e profundo em seu conteúdo.

California Wine, James Laube, Wine Spectator´s Press: o autor conseguiu abordar praticamente todos os temas, rótulos e lugares desta região do Novo Mundo que, ao meu ver, oferece os melhores vinhos deste Novo Mundo. É um livro de referência que traz história e fatos de importância destacada.

Ficam, assim, algumas sugestões, com meus votos de uma boa leitura e salut!!

