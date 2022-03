Vinhos Cru-Beaujolais são complexos, fáceis de beber e acessíveis ao bolso do consumidor

Algumas receitas de frutos do mar podem ter no tinto do sul da Borgonha um excelente parceiro, mas sugiro a bebida acompanhada de um strogonoff de carne à moda brasileira

Reprodução/Instagram/ @clubcrusbeaujolais Região de Beaujolais, na França, produz excelentes tintos que recebem a categoria Cru-Beaujolais



Vira e mexe, tenho resgatado algumas regiões injustiçadas no chamado “mundo do vinho”. Desta feita, vou dar rápidas pinceladas acerca de uma região que é das mais desvalidas, mas que, entretanto, produz verdadeiras joias. É a região de Beaujolais, que fica na França, ao sul da Borgonha. Lá, a uva predominante é a Gamay, e os poucos vinhos brancos de Beaujolais costumam ser produzidos a partir da Aligotê. A grande injustiça que contaminou a região foi uma maciça jogada de marketing que os produtores locais criaram para alavancar as venda: o chamado Beaujolais Nouveau, um vinho de extração rápida e que chega ao mercado anualmente na terceira quinta-feira do mês de novembro, carregado com um marketing que tenta encobrir a simplicidade e duvidosa qualidade deste produto.

Entretanto, de lá temos excelentes tintos que recebem a categoria Cru-Beaujolais. São bebidas muito bem feitas a partir de um processo de vinificação controlado e, quase sempre, com muito respeito ao terroir. Os tintos harmonizam muito bem com pratos mais leves e massas acompanhadas de molhos vermelhos. Algumas receitas de frutos do mar podem ter no tinto do sul da Borgonha um excelente parceiro. Entretanto, sugiro provarem o strogonoff de carne preparado à nossa moda (que pouco tem a ver com a receita original) com um Cru-Beaujolais. A combinação é fantástica! Os Crus-Beaujolais costumam ser complexos e fáceis de beber, além de bem acessíveis ao bolso do consumidor. Das sub-regiões dos Crus-Beaujolais, recomendo atenção aos Morgons, Saint-Amour, Brouily, Fleurie e Régnié. São fáceis de identificar, pois a origem está identificada nos rótulos. Garimpem que vocês vão gostar dos resultados. Salut!

