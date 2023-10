Whisky nacional evoluiu porque mercado se tornou mais exigente e ávido por qualidade diferenciada

Evolução começou dentro de casa e em breve o mundo deste tipo de bebida será ainda maior

Houve um tempo em que whisky nacional era sinônimo de dor de cabeça, à época brincava-se que a garrafa já vinha acompanhada de uma cartela de aspirina… Hoje a coisa mudou e é neste terceiro artigo (os outros dois, elucidativos e divertidos, estão no site, busquem nas postagens anteriores) que o nosso convidado Tierri Gabriel (https://www.youtube.com/@tierri) nos ensina um pouco sobre os whiskies nacionais e o mercado. Sei que, como eu, vão aprender e gostar. “A revolução do mercado nacional do whisky. O mercado brasileiro dos whiskies está mudando! Esse é um fato real e não retórica. Se você não percebeu essa tendência, vamos analisar, juntos, alguns dados reveladores para que se dê conta da situação atual. Há menos de 10 anos, tínhamos nas prateleiras de supermercados uma quantidade limitada de tipos de whiskies, ao lado dos nacionais como Drurys, Nattu Nobilis ou Old Eight, tínhamos basicamente Blendeds como Chivas, Ballantines, White Horse, Johnnie Walker e um único exemplar americano o famoso Jack Daniels. Porém, agora, é possível irmos a adegas/supermercados e perdermos bons minutos selecionando qual whisky ou tipo de whisky que levaremos para casa. Seja um Irlandês como Jameson, um Bourbon mais Premium como o Eagle Rare, um single malt mais elegante como um The Macallan, um blended como Black Label ou até mesmo um single malt nacional, de altíssima qualidade, como representante das destilarias Lamas ou Union!

Mas por que essa evolução aconteceu? O que fez o mercado mudar tanto assim? Algumas pessoas defendem que o mercado evoluiu por causa do mundo da coquetelaria, que a cada dia está mais em foco. No entanto, em minha opinião particular, observo que o mercado melhorou na proporção que a informação sobre whisky chegou a mais pessoas, tornando o mercado mais exigente, ávido por produtos diferenciados e com qualidade diferenciada. Novamente em minha opinião, acredito que as dezenas de influencers que abordam whisky em plataformas como Instagram, os múltiplos influencers em plataformas como Youtube e Tik Tok, são os verdadeiros responsáveis pelo boom que presenciamos no mercado nacional. Para se ter noção de números absolutos, em um levantamento rápido feito na internet, canais de whisky nacionais já possuem mais de 100 milhões de views somente no Youtube! Dos 5 maiores canais de whisky do mundo 3 são brasileiros, se somarmos os canais brasileiros de whisky no Tik Tok, os mesmos já passaram de 300 milhões de views em conteúdos sobre whisky! São números e são indiscutíveis.

Ok, agora já entendemos o motivo pelo qual o mercado está melhor, mas e para onde o mercado tende a seguir? Um fato inegável é: foguete não tem marcha ré. Imediatamente quem está atuando no mundo do whisky tende a gerar mais entusiastas e com isso tendem a gerar maior demanda por produtos diferentes e de maior qualidade. Estamos no começo de um grandioso movimento que não tem volta. Assim como aconteceu com o mundo cervejeiro, que saiu de poucos produtos há alguns anos e hoje tem centenas no mercado, com o whisky não será diferente. A evolução começou “dentro de casa”, atualmente temos até destilarias nacionais produzindo Single Malts de extrema qualidade e reconhecimento mundial, como a Lamas que mais de uma vez trouxe para o Brasil medalhas de Ouro de concursos internacionais de whisky. Finalizo afirmando categoricamente, o mundo do whisky não é como antes e em breve será ainda maior!”

