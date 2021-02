Andréa Greco ajuda profissionais a se recolocar no mercado de trabalho

Especialista de RH e carreiras, que criou a empresa Alcance Assessoria há dois anos, sente-se realizada com os agradecimentos que recebe por auxiliar tanta gente a conseguir o sonhado ‘sim’ na entrevista de emprego

Divulgação A especialista de RH e carreira Andréa Greco é dona da empresa Alcance Assessoria



A Mulher Positiva da coluna desta quarta-feira, 24, é a multifuncional Andréa Greco, psicóloga, especialista de RH e carreira, palestrante e conteudista de mídias sociais. Em uma época em que milhares de pessoas encontram dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho, a sua empresa direciona esses profissionais a um novo rumo na carreira. O curioso é que a própria Andréa passou por apuros entre 2013 e 2016. Em 2018, decidiu usar sua larga experiência em recursos humanos para criar a Alcance Assessoria. Hoje ela colhe os frutos e espera realizar seu sonho em breve: “Ser reconhecida como especialista de RH e carreira e escrever um artigo para uma revista”.

1. Como começou a sua carreira? Comecei fazendo um estágio na área de RH e me apaixonei pela área.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Alcance Assessoria? Criei a minha empresa no dia 26 de março de 2018 para ajudar profissionais a se recolocar no mercado de trabalho.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Na crise financeira, de 2013 a 2016, foi difícil me recolocar no mercado.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Sei administrar o meu tempo com minha família e trabalho. Trabalho de segunda a sexta no horário comercial. Fora deste horário, eu me dedico à minha família.

5. Qual seu maior sonho? Ser reconhecida como especialista de RH e carreira e escrever um artigo para uma revista.

6. Qual sua maior conquista? Tenho várias conquistas, poderia escrever um livro, afinal tenho 17 anos de experiência em recursos humanos, mas vou falar uma sobre a qual tenho recebido feedbacks: ajudar profissionais a conseguirem seu tão sonhado “sim”, a recolocação.

7. Livro, filme e mulher que admira. O livro é “Você está Contratado!”, de Marcelo Nóbrega, editora Évora. Adoro todos os filmes do Rocky Balboa. “Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar.” Luiza Helena Trajano é uma mulher de garra, uma líder nata.