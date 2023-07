Após abandonar a área da saúde, Juliana Saggi criou loja de moda e virou cantora sertaneja: ‘Desistir não é uma opção’

‘Há cinco anos, a música traz alegria a mim e a todas as pessoas que me acompanham nos shows’, relata a empreendedora

Edmar Martins/Divulgação Juliana Saggi começou a cantar na igreja e, por conta de uma brincadeira de amigas, pouco antes da pandemia, resolveu expandir esse horizonte



Nossa Mulher Positiva é Juliana Saggi, empreendedora, proprietária de uma loja de moda feminina e cantora de sertanejo. Juliana vem nos contar a sua trajetória, de uma profissional da área da saúde ao mundo da música, resgatando sonhos da infância, além de nos mostrar que sempre é tempo de realizar. Mesmo diante das dificuldades, procurou caminhos para seguir sem desistir.

1. Como começou a sua carreira? Tenho algumas versões profissionais que se conectam e me trazem onde estou agora, e não posso deixar de passar por todas elas. Eu era profissional na área da saúde quando me casei e comecei a formar minha família. Quando engravidei, o meu desejo em estar presente nos cuidados da minha filha tomou conta de mim e, com isso, a coragem de mudar: pedi demissão e decidi abrir a minha loja, em um espaço adaptado dentro da minha casa, para que eu realmente pudesse estar presente com a minha família. Acontece que, ainda que eu ame o propósito da minha marca, que é levar empoderamento e reencontro com a melhor versão de cada mulher através da moda, havia em mim um sonho antigo muito vivo. Cantar era um daqueles hobbies preferidos de infância, sonho de criança mesmo, sabe? Vivia com a minha família em karaokês da cidade, mas, naquela época, não passava pela minha cabeça seguir uma carreira. Foi quando comecei a cantar na igreja e, por conta de uma brincadeira de amigas, pouco antes da pandemia, resolvi expandir esse horizonte, trazer à tona algo adormecido e fazer disso, uma nova carreira. Desde então, eu não parei mais de cantar. Há cinco anos, a música traz alegria a mim e a todas as pessoas que me acompanham nos shows. Ainda que com desafios e dificuldades no caminho, desistir não é uma opção. Agarro as oportunidades com todas as forças e sigo em frente. Hoje, graças a Deus, a carreira cresce e a cada dia posso fazer o que amo levando música e muita energia boa a todos.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Boutique Juliana Saggi? A loja hoje conta com uma sociedade que veio para somar e transformar o espaço, dando ainda mais amplitude ao conhecimento da marca e também ao que buscamos oferecer como experiência: uma loja que se relaciona com a cliente, com pessoalidade, onde você encontra tudo o que precisa — de pijamas, roupas, acessórios — para ser a sua melhor versão, ou a melhor em várias delas, como é o meu caso: mãe, esposa, empreendedora e cantora. Conforto com estilo é o nosso grande lema. Temos uma loja física, localizada em São Bernardo do Campo, mas trabalhamos também com um formato de vendas que nasceu junto com a loja: a bag delivery. A ideia é levar a loja até a cliente, com toda personalização, identificação ao perfil dela e praticidade para provar e escolher as suas peças sem sair de casa. Podemos dizer que assim trabalhamos os formatos de vendas online e offline. Buscamos também que a loja seja uma extensão da carreira como cantora, onde busco as peças que vou vestir nas minhas apresentações e que os fãs e clientes possam ter acesso. Além da curadoria de produtos que acompanham as tendências do mercado e estação, trabalhamos com uma linha de produtos exclusivos by Juliana Saggi, trazendo ainda mais diferenciação para a marca.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Iniciei a carreira entre 2018 e 2019. Quando as coisas estavam começando a ganhar ritmo, a pandemia chegou. Foi uma provação e um dos momentos mais difíceis. Foi como pausar um sonho, mas, desistir? Jamais! Essa nunca foi uma opção. Mas tudo é aprendizado e sempre nos reinventamos com os desafios.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? São muitas versões de Juliana Saggi, né? Eu poderia dizer simplesmente que é difícil, mas, na verdade, assumo em dizer que não há equilíbrio, há uma tentativa em dar o meu melhor, priorizando o que no momento precisa de mais atenção. Sou casada há 14 anos, tenho dois filhos, tenho a loja e a carreira como cantora. Divido os meus dias entre gerenciar a equipe e as demandas da loja, estar presente com os meus filhos e ainda, cantar. Meu marido é um grande companheiro e está sempre comigo. Também conto com uma equipe que me auxilia na gestão da carreira e na construção dela. Tento conciliar tudo me dedicando com todo amor e carinho, colocando sempre Deus à frente de tudo.

5. Qual seu maior sonho? Não há dúvidas! Potencializar e expandir a minha carreira, crescer e aumentar o alcance da minha voz e do meu sonho para mais pessoas. Lançar meu projeto autoral, ver as músicas sendo cantadas na boca do povo e claro, estar sempre ao lado da minha família e pessoas que eu amo e que torcem por mim, pela minha felicidade.

6. Qual sua maior conquista? Os passos que me levam à realização: à minha loja conceito e à construção da minha carreira. Cantar é a minha maior realização. E claro, ter chegado até aqui com saúde, uma família maravilhosa e abençoada, tendo Deus comigo colocando pessoas no meu caminho para crescermos cada vez mais.

7. Livro, filme e mulher que admira. Adoro um livro que se chama “Mentes Tranquilas, Almas Felizes”, que fala sobre viver uma vida plena, em paz, feliz e sem conflitos. Gosto de filmes sempre relacionados com a música ou amores, sou uma mulher movida por emoção! E como inspiração e admiração, com certeza tenho como fonte a Marília Mendonça, que foi um exemplo na música, de superação, de potência e de autenticidade em seu crescimento. Além disso, acompanho com muito carinho e admiração a Lauana Prado, que tem todo um diferencial em todos os sentidos e um vozeirão lindo!

