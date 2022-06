Carolina Martins explica como se tornou a maior especialista em RH do LinkedIn

Criadora do ‘Método SuperEncontrável’, a psicóloga prepara profissionais para se recolocarem no mercado e presta serviços de recrutamento e seleção para empresas

Divulgação Carolina Martins é a especialista em RH mais seguida do LinkedIn



Nossa Mulher Positiva desta semana é Carolina Martins, psicóloga, especializada em carreiras e produtora de conteúdo digital. É a especialista em Recursos Humanos (RH) mais seguida do LinkedIn, com mais de 1.8 milhão de seguidores. Criou o Método SuperEncontrável, que hoje ajuda a dar destaque aos seus 7 mil alunos, espalhados em 10 países, a procurarem novas oportunidades de trabalho. Ensinar as pessoas sobre a importância da liberdade profissional e que é possível não se tornar refém do trabalho que as faz mal é o seu maior sonho. “Quero que mais pessoas tenham a liberdade profissional que eu tenho e entendam que não precisam viver reféns do trabalho que as faz mal”, afirma.

1. Como começou a sua carreira? Começou ainda na faculdade, quando tive o primeiro contato com RH no estágio. Assim que me formei, mudei para São Paulo e tive alguns trabalhos informais até entrar em uma consultoria de RH especializada em processos seletivos. A consultoria faliu anos depois e eu comecei a empreender realizando processos seletivos para os ex-clientes.

2. Como é formatado o modelo de negócios da (inserir corporação)? Hoje, a CMF Carreira, atua preparando profissionais para trocar de emprego ou se recolocarem no mercado e presta serviços de recrutamento e seleção para empresas.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Foi em 2016, quando a consultoria faliu e eu comecei a empreender.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal com a vida corporativa e empreendedora? Tive uma crise de stress muito grande em 2016 quando tocava muitos processos seletivos simultâneos, nesse episódio, depois de desmaiar no trabalho, passei dois dias em observação e não foram encontrados sintomas físicos que justificassem o que aconteceu. O médico, ao me dar alta, disse que eu tive sorte e que se não passasse a ouvir mais os sinais do meu corpo, talvez, a sorte não se repetisse. Desde então eu tenho horários para trabalhar, faço pausas para descanso, me programo para passar tempo com meu filho e meu marido.

5. Qual seu maior sonho? Quero que mais pessoas tenham a liberdade profissional que eu tenho e entendam que não precisam viver reféns do trabalho que as faz mal.

6. Qual sua maior conquista? Me tornar a maior especialista em RH do LinkedIn, com 1.8 milhão de seguidores, tendo começado sozinha e do zero.

7. Livro, filme e mulher que admira. Livro: descubra seus pontos fortes. Mulher que admiro: Anitta

