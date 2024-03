Clarissa Millford se reinventou com academia de Tiktokers com mais de 15 mil alunos

Produtora executiva audiovisual nos conta como iniciou sua carreira e por que largou tudo durante a pandemia

Nossa Mulher Positiva é Clarissa Millford, produtora executiva audiovisual. Clarissa produziu mais de 20 obras, algumas delas adquiridas pelo Netflix, Amazon Prime, e Universal TV. A empreendedora nos conta como iniciou sua carreira e por que largou tudo durante a pandemia para se reinventar e criar a academia de Tiktokers, maior escola para vídeos curtos do Brasil com mais de 15 mil alunos. Academia que já faturou R$ 12 milhões com a sua técnica e está em processo de expansão, com a internacionalização na América Latina.

1. Como começou a sua carreira? Os meus primeiros passos no universo do audiovisual foi na faculdade de cinema, surgiu ali o meu interesse por vídeos, por conteúdo, por histórias e narrativas. Eu sempre tive muita facilidade de identificar melhorias nos conteúdos, de analisar e entender como o vídeo poderia ser lapidado para ter um maior alcance e conexão com o público, em razão disso durante anos eu fui analista de projetos audiovisuais do antigo MINC – Ministério da Cultura.

Em 2011 fundei a minha própria produtora audiovisual na cidade de Porto Alegre, e o core Business passou a ser a criação de séries nos gêneros da comédia e suspense. Fiz especialização em vídeos curtos na New York Film Academy, quando ainda nem imaginava que a comunicação do mundo passaria a ser em boa parte por vídeos de 15 segundos (risos). Cursei um mestrado com foco em criatividade, passei a dar aula de Storytelling em paralelo com as produções e com a pandemia houve a grande virada na carreira.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Academia TT Digital? Hoje o modelo de negócios principal da academia é com a venda direta de cursos que vão habilitar o empreendedor ou profissional autônomo a criação de conteúdos em vídeo para aumentar a visibilidade do seu negócio, consolidar a sua autoridade, e impactar o seu faturamento ao final do mês. Além disso, nós temos um modelo de negócios voltado para o segmento B2B onde nós prestamos assessorias, mentorias, workshops para empresas que queiram aplicar isso para os seus canais de comunicação externos (como redes sociais) ou até mesmo nos seus canais internos de comunicação querendo utilizar o vídeo como uma forma de comunicação mais eficaz com os seus colaboradores.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? O momento mais difícil foi também foi o momento mais incrível e game changer na minha trajetória profissional que foi justamente a pandemia quando a minha produtora audiovisual ficou absolutamente impossibilitada de gravar qualquer tipo de conteúdo, seja filme, seja série… houveram até algumas tentativas de fazer gravações remotas de enviar a câmera para os atores, mas era um modelo impossível de ser escalado. Mas foi também nesse momento que aconteceu a grande transição da minha trajetória profissional com o início de um curso despretensioso que depois veio a se tornar a maior escola de vídeos curtos do Brasil.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Resposta muito simples, eu não consigo!

Hoje existe uma pressão muito grande pela performance da Mulher em todos os setores da vida, você é uma boa mãe, você é uma super empreendedora, empresária, é uma grande esposa, uma super gestora da casa, uma amiga presente…e isso é simplesmente inviável então quando eu tenho oportunidade de estar aqui conversando como estamos hoje eu faço questão de dizer que eu não dou conta que os meus pratos então constantemente caindo para que a leitora e a audiência que estiver lendo essa entrevista não se senta uma maluca que ela é a única que não tá dando conta, que no final do dia está frustrada porque mais uma vez não conseguiu fazer toda lista do seu checklist… Eu não sei em que momento nós mulheres vamos conseguir equilibrar essa balança, mas o que eu já sei é que impossível performar em todos esses papéis simultaneamente, ainda mais sendo responsável pela criação e educação de seres que irão conduzir sociedade no futuro.

5. Qual seu maior sonho? Hoje meu maior sonho profissional é conseguir alcançar a marca de 100 mil negócios transformados através do método de alcance oculto, utilizando os vídeos para potencializar esses empreendimentos, escalar a visibilidade e consolidar a autoridade dos profissionais talentosos e dedicados que estão por trás desses negócios.

6. Qual sua maior conquista? Posso te afirmar que nos últimos anos eu fui agraciada com várias conquistas, tive o crescimento exponencial da Academia TT transformando mais de 20 mil negócios, tive a benção do nascimento do meu primeiro filho, conquistei uma comunidade de mais de 100 mil pessoas que acreditam no vídeo, levei o método do Alcance Oculto para dentro das maiores empresas sediadas no Brasil como Mercado Livre, Microsoft, Neutrogena, Crocs, tive a oportunidade de contribuir com veículos de comunicação que são referências nacionais… mas eu acredito que a minha maior conquista mesmo, foi ter vivenciado o alcance de todos esses objetivos e ter vivido todas as transformações que a maternidade sem perder a minha essência, sem perder os meus valores e os princípios que conduzem tanto a minha vida pessoal quanto profissional.

7. Livro, filme e mulher que admira? Recentemente eu tive oportunidade de ler o livro Tudo é Rio que é da escritora brasileira Carla Madeira, e é uma obra poética, instigante, envolvente, sem dúvida a peça de arte mais surpreendente que eu tive contato nos últimos 3 anos e indico como sugestão de leitura sem moderações!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.