Decoradora de eventos conta como superou pandemia para estrear internacionalmente no New York Fashion Week

1. Como começou a sua carreira? Antes das flores, minha carreira começou nos números. A base da empresária que sou vem da experiência na Inteligência de Mercado. Fui coordenadora da área de uma construtora a nível nacional. Me formei em publicidade na PUC Minas, com diploma em Marketing & Business pela BBSI. Trabalhei na área de BI, cursando, em paralelo, minha pós graduação em Gestão de Negócios no IBMEC. Toda essa base foi fundamental para me tornar decoradora de eventos e empresária. Uma vez construída essa base, busquei conhecimento na beleza da decoração, cursando Design Floral na conceituada escola britânica de flores Flower Academy London e me joguei no universo do empreendedorismo, criando a minha empresa de decoração de eventos. Os meus primeiros trabalhos foram mesas postas para as amigas da minha mãe, ganhando mercado, mostrando meu trabalho e sempre tratando com muita dedicação cada mesa posta. Fui conquistando noivados, pequenos eventos que se tornaram casamentos e hoje assino grandes decorações pelo Brasil. Com muito orgulho, recentemente fiz a minha estreia internacional com a décor do desfile da PatoBo para o New York Fashion Week (NYFW) e Sustainable Development Goals (SDGs) da ONU em Nova Iorque.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Luiza Fiorito Decorações? Hoje, na Luiza Fiorito Decorações, atuamos com a decoração de eventos tanto sociais (casamentos, 15 anos, bodas, etc.) quanto empresariais. Em paralelo divido minha agenda com talks, palestras, workshops e conteúdos de influência. A essência publicitária ainda vive em mim e sou apaixonada pela comunicação.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Com certeza a pandemia foi o momento mais difícil para todos que atuam no setor de eventos. Foram dois anos sem nenhuma certeza se o nosso setor voltaria a atuar, lidando com adiamentos, clientes e sem receita. Apenas consumindo a reserva financeira da empresa. Durante a pandemia muitos colegas de trabalho se reinventaram para sobreviver e eu não fui diferente. Abri um novo CNPJ, a Casa Fiorito, um e-commerce de “moda de mesa”, peças personalizadas como jogos americanos, guardanapos, porta-guardanapos desenhados por mim e que representavam e uniam a minha paixão por moda e decoração.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Não é fácil. Estou sempre viajando e me dedicando aos compromissos empresariais, mas conto com um suporte incrível em casa que faz toda diferença. Uma vez li uma frase que dizia: “A escolha do seu casamento é também a escolha do seu sucesso”. Bruno, meu marido, é o meu maior apoiador e isso faz toda diferença para alcançar meus objetivos e sonhos. Não tenho cobranças em casa e sim incentivos.

5. Qual seu maior sonho? Sou uma sonhadora. Sonho alto e me agarro nos sonhos para lutar todos os dias. Acredito que saber onde se quer chegar é fundamental na jornada. Por isso tenho meus sonhos a curto, médio e longo prazo. Mas o maior, eu diria que é me tornar uma referência em décor e ousadia. Inspirar pessoas com o meu trabalho, deixar a minha marca no mundo.

6. Qual sua maior conquista? Fazer a minha estreia internacional, assinando o NYFW e a ONU, na mesma semana de setembro de 2023, em Nova Iorque, foi com certeza a minha maior conquista profissional até hoje. Para ser sincera, desde que voltei de Nova Iorque, ainda não tive tempo de respirar e por isso continuo assimilando, dia a dia, tudo o que está acontecendo na minha carreira. Mesmo tendo sonhos e objetivos muito maiores do que o que estou vivendo agora, aprender a celebrar as conquistas do agora foi um aprendizado de suma importância na minha jornada.

7. Filme e mulher que admira (não pode ser a mãe).

Filme: Adoro histórias reais e inspiradoras. Tenho vários filmes nesse estilo que me inspiram, mas um dos mais marcantes foi a lição de perseverança em “A Procura da Felicidade”. Mulher: Iris Apfel é uma designer maximalista e ícone fashion de maiores referências para mim. A frase “more is more” me define e a forma como ela “sustenta” o estilo ousado, autêntico, o mix de cores, texturas e estampas é uma inspiração.