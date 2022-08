‘Empreender me envolve de corpo e alma’, diz Maria Cristina Kopacek, co-fundadora da Idez

Engenheira criou plataforma que viabiliza criação e oferta de serviços financeiros customizados para qualquer negócio, sem a necessidade de um time técnico ou de lidar com questões regulatórias

Maria Cristina Kopacek é co-fundadora da Idez, fintech especializada em serviços financeiros para pequenas e médias empresas



Nossa Mulher Positiva é Maria Cristina Kopacek, co-fundadora da Idez, fintech especializada em serviços financeiros para pequenas e médias empresas. Maria nos conta como iniciou sua carreira e aponta dificuldades e desafios do dia a dia. “Eu me orgulho muito da trajetória que fiz nos últimos três anos. Eu sabia muito pouco sobre empreender. Conseguir chegar até aqui com a Idez, em um mercado que eu não dominava (financeiro), foi um desafio bem grande em termos de desenvolvimento pessoal’, conta.

1. Como começou a sua carreira? Comecei na área técnica, trabalhando com projetos de indústria 4.0. Sou formada em engenharia de controle e automação. Perto do final do curso, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Alemanha, na Technische Universitat Berlin, e trabalhar no IPF Fraunhofer, um instituto de pesquisa referência no país. Era um intercâmbio de um ano, mas acabei ficando dois. Retornei em 2017 para o Brasil para concluir a graduação. Ainda na Alemanha, conheci meu atual sócio. Ficamos muito amigos e decidimos que um dia abriríamos um negócio juntos. Após a graduação, iniciei meu primeiro negócio, uma software house focada em logística. Como minha família atua no setor, sempre tive muito contato com as suas dores e falta de tecnologia. Em 2019, fundamos a Idez.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Idez? A Idez é uma plataforma que viabiliza que qualquer negócio crie e ofereça serviços financeiros customizados, sem a necessidade de um time técnico ou de lidar com questões regulatórias, pois entregamos tudo pronto em 30 dias. Nosso modelo de negócios consiste em uma licença inicial que o cliente adquire para ter a plataforma personalizada, uma assinatura pela plataforma e tarifas transacionais, de acordo com o uso de sua base. Nesse modelo, o cliente pode criar suas próprias regras de negócios e gerar receitas através de serviços.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? No final do ano passado, depois de meses com uma grande carga de trabalho e decisões difíceis para tomar na empresa, tive um pequeno burnout.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? É um grande desafio para mim ainda. Acredito muito em um balanço entre vida pessoal e vida empreendedora, mas ainda estou aprendendo a conciliar. Empreender acaba me envolvendo de corpo e alma. Como meu trabalho é muito dinâmico e não tem restrição de horário, busco organizar minha rotina de modo que sempre priorizo de duas a três horas pela manhã para minha vida pessoal. Esse é o momento que uso para praticar exercícios físicos, ler, tomar café da manhã com calma e resolver questões pessoais. Depois dessa rotina matinal, meu foco vai 100% para o trabalho.

5. Qual seu maior sonho? Quero muito ser uma empresária relevante e continuar trabalhando em negócios que tenham propósitos alinhados ao meu. Hoje meu maior sonho é fazer com que a Idez cresça exponencialmente.

6. Qual sua maior conquista? Me orgulho muito da trajetória que fiz nos últimos três anos. Eu sabia muito pouco sobre empreender. Conseguir chegar até aqui com a Idez, em um mercado que eu não dominava (financeiro), foi um desafio bem grande em termos de desenvolvimento pessoal.

7. Livro, filme e mulher que admira. Livro: “The Great CEO Within”, do Matt Mochary; filme :”Volver”, de Pedro Almodóvar; e mulher que admiro: minha mãe, que fundou uma transportadora do zero com meu pai (e sabe dirigir caminhão).

