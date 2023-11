Especialista em terapia quântica, Gabriela Frantz recorda início aos 15 anos ‘antes de meditação estar na moda’

Mulher Positiva desta semana tem mais de 30 cursos relacionados à área em seu currículo e está prestes a finalizar PhD em medicina natural

Nossa Mulher Positiva é Gabriela Frantz, especialista em meditação, formada em terapia quântica e com mais de 30 cursos relacionados à área em seu currículo. Atualmente, está finalizando seu PhD em medicina natural pela Quantum University. A especialista teve seu primeiro contato com a meditação aos 15 anos e aprofundou-se cada vez mais nesse universo. Através de suas redes sociais, que contam com mais de 170 mil seguidores, ela ministra aulas para quem deseja aprender a meditar e desfrutar dos benefícios dessa prática para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar.

1. Como começou a sua carreira? Minha vida transpira meditação. Há 22 anos medito e quero que vocês saibam que já percorri muitos lugares no mundo em busca das melhores técnicas. Digo que iniciei esta grande jornada aos 15 anos, quando, através da meditação, me encontrei e encontrei um caminho de luz, energia e paz. Ao trilhar esse caminho, senti o desejo de compartilhar com outras pessoas o que estava vivenciando. Uma frase que sempre carreguei comigo e que sempre me motivou é: “Ser feliz é mais simples do que as pessoas imaginam (e quero mostrar isso a elas).”

2. Como é formatado o seu modelo de negócio? Eu tenho um grupo de meditação, o Meditar Pleno, que é o meu “produto”. Todos os cursos e conteúdos que crio são oferecidos exclusivamente aos membros do Meditar Pleno. Convido novas pessoas a conhecerem meu trabalho através das redes sociais.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Em muitos momentos, tive vontade de desistir, pois a jornada empreendedora nem sempre é fácil, especialmente porque trabalho nesse universo há muitos anos, antes mesmo de a meditação “estar na moda”. Hoje em dia, ainda encontro certos preconceitos ou resistências de algumas pessoas, mas, comparado a anos atrás, é bem mais tranquilo. Tive que ter muita força de vontade e permanecer alinhada ao meu propósito, confiando que, com meu trabalho, posso tornar o mundo um lugar melhor e ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Não por minha causa, mas devido a tudo o que elas mesmas descobrirão sobre si mesmas.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x corporativa/empreendedora? Amo o que faço, e sinto que isso é muito importante, porque o trabalho para mim não é um peso. Às vezes, até tenho que me “segurar” para não trabalhar mais. Para mim, não seria necessário tantos feriados e fins de semana. Tenho todo o apoio da minha família, e nossa dinâmica funciona muito bem, permitindo-me equilibrar todas as áreas da minha vida. A meditação em si também me ajuda a manter esse equilíbrio.

5. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é que todas as pessoas meditem. Acredito que viveríamos em um mundo muito melhor. É um sonho grandioso, mas seria lindo de ver!

6. Qual é sua maior conquista? Minha maior conquista é ter o privilégio de ajudar milhares de pessoas todos os dias. Hoje mesmo, recebi uma mensagem de uma nova aluna (que está se juntando ao meu grupo agora) com 81 anos e que está extremamente feliz, pois a meditação tem feito maravilhas em sua vida.

7. Livro e filme que indica: Livro: “Cérebro de Buda”. Filme: “Comer, Rezar e Amar”.

