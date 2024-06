Fernanda Prado conta como abriu mão de alto cargo no Parlamento Britânico para brilhar na hipnoterapia

Embora tenha trilhado trajetória na área financeira, Mulher Positiva desta semana percebeu que sua verdadeira vocação estava na terapia holística

Rafaella Torres/Divulgação Fernanda Prado tem uma carreira repleta de realizações notáveis e dedica parte de seu tempo ao voluntariado



Nossa Mulher Positiva é Fernanda Prado, uma destacada hipnoterapeuta, professora de hipnoterapia e especialista em programação neurolinguística (PNL), com experiência adicional em terapia sistêmica e comunicação interna do subconsciente. Há mais de 13 anos residente em Londres. Fernanda combina sua formação em administração de empresas e tem uma carreira repleta de realizações notáveis, incluindo sua atuação anterior como ex-head no Parlamento britânico. Além disso, ela dedica parte de seu tempo ao voluntariado, incluindo nessa jornada sua passagem pelo St Paul’s Cancer Trust, oferecendo apoio essencial aos pacientes com câncer. Como palestrante, Fernanda compartilha sua paixão e conhecimento, inspirando outros a explorar o potencial da mente.

1. Como começou a sua carreira? Minha jornada profissional começou na área de administração de empresas, seguindo-se por uma pós-graduação em inglês. No Brasil, trabalhei em agências de navegação e multinacionais antes de me mudar para Londres. Na capital britânica, tive a oportunidade de contribuir em locais icônicos como o Royal Albert Hall e o Parlamento Britânico. Embora tenha trilhado uma trajetória na área financeira, percebi que minha verdadeira vocação estava na terapia holística, pela qual sou apaixonada por ser terapeuta e professora de hipnoterapia. Para mim, ajudar a transformar vidas não é apenas uma profissão, mas uma escolha de coração. Acredito nesse proposito, que é também uma jornada de autocura e transformação, e é isso que dá sentido à minha história.

2. Como é formatado o modelo de negócios da sua empresa? Meu trabalho como hipnoterapeuta e professora de hipnoterapia é estruturado de forma a integrar diversas abordagens terapêuticas. Além da hipnoterapia, incorporo técnicas como programação neurolinguística (PNL) e energia, como Thetahealing e Pranic Healing. Essa combinação de ferramentas me permite oferecer uma abordagem completa e personalizada para cada cliente. Como professora de hipnoterapia, também compartilho meu conhecimento e experiência para capacitar outros profissionais a ajudar seus próprios clientes. Em meus atendimentos, palestras e workshops, busco adaptar e aplicar essas técnicas de forma a proporcionar uma experiência de crescimento pessoal e transformação para cada pessoa que eu atendo.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Um dos momentos mais desafiadores foi quando precisei fazer a transição de carreira, deixando para trás um trabalho importante no parlamento, repleto de estabilidade, para começar do zero como hipnoterapeuta. Foi um período de incertezas e coragem, mas também de crescimento pessoal e profissional, definitivamente me vi fora da minha zona de conforto. Enfrentar essa mudança significativa me permitiu desenvolver novas habilidades de adaptação e resiliência, além de abrir caminho para uma nova jornada cheia de novas possibilidades.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Descobri em minha jornada de autoconhecimento que a vida é uma questão de equilíbrio. Quando não estamos equilibrados, a vida se torna pesada e desalinhada, pois não estamos alinhados com nossa essência. Isso foi um grande aprendizado quando cheguei ao burnout. Após essa experiência, fiz uma transição de carreira e hoje ajudo mulheres a se reconectarem com esse equilíbrio, para que não acabem sofrendo psicologicamente, mentalmente e fisicamente. É fundamental encontrar esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional/empreendedora para preservar nossa saúde e bem-estar.

5. Qual seu maior sonho? Meu maior sonho é poder compartilhar o conhecimento de como nossa mente funciona com o maior número possível de mulheres e capacitá-las para que suas mentes não as limitem, mas sim se tornem suas aliadas poderosas. Quero inspirar as mulheres a reconhecerem o incrível potencial de suas mentes e ajudá-las a transformar qualquer obstáculo em oportunidade. Acredito firmemente que o conhecimento, quando utilizado, torna-se uma ferramenta de autoconhecimento e poder para quebrar barreiras.Eu acredito na elevação da consciência coletiva. Quando elevamos essa consciência, impactamos as próximas gerações.

6. Qual sua maior conquista? Minha maior conquista é viver uma vida com mais leveza, deixando de lado a ilusão do ego e do controle, e confiando que há algo maior nos orquestrando. Aprendi que ser uma mulher forte não precisa ser destrutivo; pode ser leve, e hoje eu vivo essa leveza. Compreendi que se não curarmos nossas feridas internas, acabamos ferindo aqueles que amamos.

7. Livro, filme e mulher que admira. Livro: “A Jornada da Heroína”. Este livro foi extremamente marcante para mim, pois ressalta a reconexão com o feminino, algo frequentemente esquecido por nós mulheres devido ao excesso de energia masculina que empregamos no mundo profissional/corporativo. Filme: “Um Homem de Família”, com Nicolas Cage. Este filme representa o “e se?”, muitas vezes nos limitamos a viver com a dúvida do “e se?” pelo resto da vida. Como terapeuta, é crucial se permitir explorar outras possibilidades. Sempre coloco isso em perspectiva ao atender meus clientes: E SE desse certo? Mulher: Oprah Winfrey. Para mim, Oprah é uma figura inspiradora, que superou desafios pessoais e adversidades para se tornar uma das mulheres mais influentes do mundo.

