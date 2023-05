Fundadora de escola de moda conta como criou negócio que ajuda mulheres a lidar com a própria imagem

Companhia Cá Cavalcante tem uma estrutura de EAD com cursos livres e formações profissionais, nas áreas de moda e imagem pessoal

Nossa Mulher Positiva é Camila Cavalcante. Ela era fascinada pelo mundo da moda e da beleza desde a infância. Quando estava prestes a entrar na faculdade e se aprofundar nesses temas, descobriu uma condição autoimune e um grave problema no sistema linfático. Na tentativa de se reerguer, começou a se arrumar todos os dias e viu sua autoestima renascer. Hoje, é consultora de estilo, abriu uma escola e ajuda mulheres a lidar melhor com a própria imagem, a Escola de Moda Cá Cavalcante.

1. Como começou a sua carreira? Eu sempre fui apaixonada por moda, mas eu sou do interior de São Paulo e achava que era impossível trabalhar com moda, portanto fui para a área de exatas, eu estudei química, nada a ver com moda. Anos mais tarde já casada eu vim morar em Portugal país que vivo há 15 anos, meu marido recebeu uma proposta de trabalho e eu achei que aquele era o momento ideal para fazer uma transição de carreira. Comecei a pesquisar as escolas de moda em Portugal e quando tinha finalmente decidido cursar Designer de Moda na Escola de Moda de Lisboa, eu descobri que estava doente. Tive que voltar para o Brasil e fazer nove cirurgias em um período de três meses, por conta de uma doença autoimune, e foi nesse período que eu percebi o quanto cuidar do meu exterior fortalecia o meu interior. E nesse momento decidi trocar o curso de Designer de Moda por Consultoria de Imagem e Styling, pois eu não queria criar produtos de moda eu queria ajudar outras mulheres a se sentirem melhor com a sua imagem no espelho, pois eu sei o quão poderoso foi para o meu processo de cura e aceitação dos problemas de saúde.

Mas o fato é que todas as mulheres passam por problemas nas suas vidas e estar bem conosco, ajuda todo o restante ficar mais leve.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Escola de Moda Cá Cavalcante? A Escola de Moda Cá Cavalcante tem uma estrutura de EAD com cursos livres e formações profissionais, nas áreas de moda e imagem pessoal, todos os nossos cursos são 100% online e nossas formações que já tiveram mais de 4.500 profissionais formados nos últimos 5 anos, são chanceladas e reconhecidas pelo MEC. Hoje nós temos uma equipe de mais de 25 colaboradores que trabalham remotamente de diversos lugares do mundo e fazem a escola de Moda acontecer todos os dias. Temos alunas em mais de 25 países, e estamos formando profissionais de excelência que estão transformando suas vidas trabalhando com algo rentável e que amam, ainda podendo transformar a vida de muitas mulheres através do autoconhecimento e empoderamento gerado dentro de um processo de consultoria de imagem e estilo.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? O início sem dúvida foi muito difícil. Afinal, eram outros tempos eu meu formei em 2009, um momento em que as pessoas desconheciam totalmente a profissão. Antigamente acreditava-se que a consultora jogava fora tudo que a cliente tinha no armário e a vestia com algo totalmente diferente daquilo que ela estava acostumada ou desejava. Isso é um grande mito, na verdade o nosso trabalho é entender o desejo de imagem da cliente e traduzir isso através do seu estilo pessoal, usando todo o potencial que já existe dentro do guarda-roupa dela, fazendo aquisições e descartes pontuais, mediante a necessidade da cliente e não por imposição da consultora. Foi então que eu senti a necessidade de ir para a internet educar as pessoas sobre a profissão e sobre as técnicas de montagens de looks, para isso criei o meu blog chamado Estilo a Qualquer Custo, porque eu sempre acreditei que ter estilo é mais fácil e barato do que “estar na moda”.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Não é nada fácil, eu faltaria muito com a verdade em dizer que é fácil, e poderia alimentar a falsa sensação de que tudo é muito fácil e rápido para quem trabalha com a internet. Mas é justamente o oposto, por trabalhar com tecnologia nós temos que estar em constante evolução e aprendizado, para se manter em crescimento e relevantes no mercado. Eu trabalho muitas horas por semana e ter uma rotina normal, nem sempre é possível. Principalmente em períodos de lançamento, mas meu marido e minha filha, hoje colaboram muito comigo e com a escola nesses períodos e ter o suporte e apoio deles, faz tudo fluir e ficar mais fácil. Hoje a opção de ficar morando em Portugal, foi uma escolha para que pudéssemos ter uma qualidade de vida melhor e independente da correria da semana ou se estamos em lançamento, ou não, o domingo aqui em casa é dia de descanso e convívio em família.

5. Qual seu maior sonho? Ter eventos em diferentes países do mundo, pois hoje temos alunas de mais de 25 países. Quero continuar empoderando essas mulheres empreendedoras, ajudando-as a encontrarem o seu lugar no mundo da moda através da consultoria de imagem e estilo.

6. Qual sua maior conquista? O nascimento da minha filha sem dúvida foi a minha maior realização pessoal. Na área profissional foi ter descoberto o meu propósito de vida de ajudar outras mulheres a se sentirem melhor com a sua imagem. Se eu não tivesse optado pela consultoria de imagem e estilo, provavelmente eu não teria encontrado o meu lugar no mundo da moda e não me sentiria tão realizada.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Livro – A coragem de ser imperfeito (Brené Brown) é um livro que fala sobre a importância da vulnerabilidade, para sermos seres humanos brilhantes dentro da nossa própria imperfeição, pois é isso que nos torna autênticos de verdade. Filme – King Richard, é o filme que conta a história de vida das irmãs tenistas Vênus e Serena Willians, que mostra a importância de ter visão daquilo que se almeja e a importância de não desistir, enquanto não conseguir. Mulher Inspiradora – Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza ela nos ensina a importância da mentalidade empreendedora, eu acredito que 80% do sucesso de uma empreendedora, está em ter um mindset de crescimento e blindado as adversidades que possam surgir ao longo do caminho, e no caso da Luiza eu não tenho dúvidas que foi isso que a fez se manter em constante crescimento e se manter atual é relevante no mercado por tantos anos.

