Josie Rushing venceu desconfiança da família para fazer sucesso como massoterapeuta nos EUA

Brasileira migrou para a América do Norte com a cara e a coragem, abriu a rede de clínicas Brazilicious Beauty Spa e virou referência no mercado de beleza

Divulgação Josie Rushing abriu a Brazilicious Beauty Spa nos Estados Unidos



Nossa Mulher Positiva é Josie Rushing, empreendedora e massoterapeuta. Josie nos conta como inciou sua carreira, afirma que enxerga oportunidade onde muitos não enxergam e destaca que sempre se mostrou à frente do seu tempo. “Comecei meu primeiro ‘negócio’ com um site de fotos em minha cidade. Na época, tinha apenas 12 anos de idade”, recordou. Hoje ela faz sucesso fora do país, com a rede de clínicas Brazilicious Beauty Spa e sua famosa massagem de drenagem linfática, que atrai até celebridades.

1. Como começou a sua carreira? Desde muito nova eu já pensava que queria uma vida diferente. Sempre enxerguei oportunidade onde muitos não enxergavam. Assim, comecei meu primeiro “negócio”, com um site de fotos em minha cidade. Na época, com apenas 12 anos de idade, tínhamos que escanear as fotos para colocar na internet, para você ter uma ideia. Sempre fui à frente do meu tempo. Depois deste início, não parei mais: faculdade, estágios… Me envolvi intensamente no ramo de comunicação e beleza.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Brazilicious Beauty Spa? Nos Estados Unidos.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? O início sempre é. Há muita falta de encorajamento familiar, de amigos e pessoas que não entendem o que fazemos e por que tomamos determinadas decisões.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? O fato do meu marido ser meu sócio ajuda muito, porque ele entende a minha necessidade de entrega neste primeiro momento da empresa. Sábados são de 100% de descanso, sempre. E, claro, tenho ajuda da minha equipe, que hoje conta com cerca de 20 pessoas.

5. Qual seu maior sonho? Hoje, de estalo, é conseguir transformar vidas por meio do conhecimento que posso passar, mostrar que mulheres reais são, sim, capazes de vencer.

6. Qual sua maior conquista? Financeira, te diria que é não pensar para gastar. Agora, de um modo geral, minha conquista é poder ser bem sucedida em um país que não era inicialmente meu.

7. Livro, filme e mulher que admira. Livro: “Influence: The Psychology of Persuasion”; mulher: minha mãe; filme: “The Founder”

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.