Juliana Schunck conta como venceu em um universo masculino e trouxe novo perfil de negócios para o setor da reciclagem

A Nossa Mulher Positiva é Juliana Schunck, de 39 anos e com mais de 18 anos de experiência na área empresarial, com foco especial no segmento de resíduos sólidos no Brasil. Juliana nos conta como iniciou a carreira e os principais obstáculos enfrentados em um mercado formado majoritariamente por homens.

1. Como começou a sua carreira? Sou formada em administração de empresas pela Universidade ESPM e fiz meu MBA em Gestão Estratégica de Negócios na Fundação Getúlio Vargas, ambas em São Paulo. Atualmente, tenho 39 anos e acumulo 18 de experiência na área empresarial, com foco especial no segmento de resíduos sólidos no Brasil, com destaque no desenvolvimento da logística reversa do vidro. Minha jornada na Massfix começou em 2004, quando entrei como auxiliar administrativa. Ao longo dos anos, fui progredindo e assumindo diferentes cargos, como coordenadora financeira e gerente administrativa, até alcançar a posição de diretora, que ocupo atualmente. Nesse percurso, pude contribuir significativamente para o crescimento e sucesso da empresa.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Massfix? Desde 1991, nós atuamos na reciclagem de cacos de vidros planos, vidros laminados e vidros de embalagens, sendo hoje a única empresa no mercado que recicla todo o tipo de vidro. No início da nossa história, era focado apenas na coleta de cacos em uma pequena região de São Paulo. Com seriedade e profissionalismo, expandimos nossa atuação, sempre buscando especialização e inovação no processo de beneficiamento e transporte desses resíduos. Atualmente, estamos presentes em grande parte da região Sudeste, contando com equipamentos roll on/roll off, que proporcionam maior eficiência no atendimento. Hoje, atendemos mais de mil fornecedores, incluindo pequenos e grandes geradores de diferentes segmentos, coletando todos os tipos de vidros: planos, temperados, laminados, vidros de embalagens e outros especiais. Nossas preocupações com o meio ambiente são a base de nossas atividades, e nos orgulhamos em contribuir com um ramo de atividade nobre, que visa preservar a natureza, impedindo o descarte indevido de resíduos em aterros sanitários e lixões, reinserindo matérias-primas na cadeia produtiva. Trabalhamos arduamente no reaproveitamento dos resíduos de vidros, garantindo que sejam reutilizados como matéria-prima em diferentes segmentos, como indústrias de vidro, indústria cerâmica, coloríficos, jateamento, microesferas, tintas e muitas outras áreas. É uma satisfação para nós contribuir para um mundo mais sustentável e com menor impacto ambiental por meio da reciclagem de vidro.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Desde que assumi a direção da empresa, busco todos os dias estabelecer-me em um mercado formado majoritariamente por homens. Meu maior desafio foi me posicionar como mulher jovem e trazer um novo perfil de negócios para o segmento, além de mostrar, de forma descomplicada, o benefício da reciclagem para a sociedade. Ao longo do tempo, tenho trabalhado incansavelmente para superar esses obstáculos, conquistar meu espaço e fazer a diferença no setor da reciclagem.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? No meu caso, trabalho e lazer se entrelaçam harmoniosamente, pois sou apaixonada pelo que faço e faço o que amo. Busco sempre me cercar de pessoas que compartilham do mesmo propósito, o que torna o trabalho ainda mais prazeroso. Para conciliar lazer e trabalho, é essencial ter disposição e otimismo. Minha abordagem é iniciar o dia bem cedo, dedicando-me ao meu lazer com a prática diária de esportes. À noite e nos finais de semana, desfruto de momentos prolongados com minha família e amigos, compensando a ausência durante a semana de trabalho. Essa integração entre trabalho e lazer me proporciona uma sensação de realização e equilíbrio, garantindo que eu esteja sempre motivada e energizada para enfrentar os desafios diários. É gratificante poder desfrutar de uma vida plena e significativa, onde minhas paixões e deveres se complementam de maneira enriquecedora.

5. Qual seu maior sonho? O meu maior sonho é viver em um país com menos desigualdade social, garantido a todos o acesso a uma educação de qualidade, saúde e segurança. Precisamos construir o mundo do futuro, e minha realização se dará no momento em que essa igualdade chegar a todos.

6. Qual sua maior conquista? A minha maior conquista no âmbito profissional é poder contribuir e apoiar ativamente a empresa na qual desempenhei um papel fundamental na sua formação. Essa empresa, que trago no meu coração, não apenas se destaca como uma organização de sucesso, mas também se coloca como um agente de transformação crucial para o país que idealizamos para as gerações futuras. Nesse cenário, a nossa empresa atua como um farol de inovação e práticas exemplares. Ela transcende o sucesso financeiro, direcionando seus esforços para influenciar positivamente a sociedade e o meio ambiente. Através de iniciativas pioneiras, parcerias sólidas e um compromisso com a responsabilidade social, a empresa se posiciona como um pilar fundamental na construção desse país visionário. Assim, a minha sensação de realização se materializa no momento em que vejo a empresa que ajudei a moldar não apenas prosperar no mercado, mas também impactar positivamente a trajetória do nosso país rumo a um futuro mais sustentável.

7. Livro, filme e mulher que admira. Livro: A biografia “Angela Merkel: A chanceler e seu mundo”, de Stefan Kornelius, conta a história de vida de uma mulher de grande destaque internacional e como ela ascendeu ao poder. Minha admiração por ela é além da pessoa em si, mas sim tudo o que representa para o mundo. Ela teve uma passagem de grande importância na política e no mundo. Em 1991 foi eleita a primeira-ministra do Ministério das Mulheres e Juventude na Alemanha, alguns anos depois foi eleita ministra do Meio Ambiente, na época em que aconteceu o primeiro ECO92, no Rio de Janeiro. Desde então, teve um papel fundamental na agenda de sustentabilidade, isso faz com que eu me identifique muito com ela, por tudo o que ela defende e já conquistou. Angela teve um papel brilhante mundialmente, mesmo depois de se tornar chanceler alemã durante muitos anos. Foi uma grande gestora de crises e acho que talvez a mulher mais importante e poderosa do mundo, tinha uma habilidade enorme de lidar com o seu país e conhecia muito a cultura e sua população. Essa é a minha admiração por ela e por essa biografia. Um filme que me inspira, não somente pela sua trama envolvente, mas também pelo talento da atriz que assume o papel principal, é “Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento”, estrelado por Julia Roberts. Essa obra, baseada em fatos reais, mergulha na história da protagonista Erin Brockovich e sua luta incansável contra uma grande corporação poluidora. O enredo, que é inspirador, desvenda o percurso de uma mulher destemida e determinada que, mesmo sem uma formação jurídica convencional, decide enfrentar as adversidades e a burocracia do sistema legal para buscar justiça em prol das comunidades afetadas. O filme é um tributo à capacidade de impactar mudanças significativas, mesmo diante das adversidades aparentemente intransponíveis. A trajetória de Erin Brockovich me toca profundamente, pois mostra a importância de se manter firme em suas convicções, questionar a injustiça e lutar pelos direitos dos menos favorecidos. Mulher: tenho profunda admiração por todas as mulheres que, à sua própria maneira, ousaram romper barreiras e expandir fronteiras. Desde Frida Kahlo, cujas obras transcendem os limites da arte, até figuras imponentes como Hortência e Marta, que deixaram uma marca inigualável no mundo dos esportes. Não posso deixar de mencionar a influência transformadora de Angela Merkel na esfera política e também quero reconhecer a notável Carolina Maria de Jesus, uma brasileira negra, que se destacou como escritora e compositora, enquanto enfrentava as dificuldades da vida e até comercializava materiais recicláveis para garantir sua sobrevivência. Seu exemplo inspirador ecoa de maneira especial para aqueles que trabalham no setor industrial. Cada uma dessas mulheres demonstram que a determinação, a paixão e a coragem podem moldar um legado duradouro e influenciar positivamente o mundo ao nosso redor.

