Márcia Queirós conta como ela e a sócia criaram a maior rede de escovarias da América Latina

1. Como começou a sua carreira? Com 16 anos, me mudei de Iporá, cidade no interior de Goiás, para Goiânia com o objetivo de estudar e trabalhar. Atuei por 16 anos em empresas nacionais e multinacionais na área comercial e gestão de pessoas, mas escolhi atuar no mercado de beleza desde 2007. Em 2015, comecei a empreender por meio de uma franquia de estética e beleza. Em 2016, criei o Instituto de Formação (IFOR), escola que oferece 25 cursos livres de estética, que se tornou a maior do Centro-Oeste. O DNA de empregabilidade, formação de empreendedoras e transformação de vida de mulheres sempre esteve em mim. Então, em 2018 nasceu o projeto da Fast Escova, juntamente com minha sócia Michelle Wadhy. Em 2022, vendemos a escola para nos dedicarmos à Fast Escova. Enfrentamos uma pandemia logo no início do projeto, mas conseguimos continuar com nosso sonho de forma sólida e consistente. Hoje, temos a maior rede de escovarias da América Latina, com mais de 270 lojas comercializadas e 183 em operação. Já estamos presentes em todos os Estados do território brasileiro.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Fast Escova? O modelo foi desenhado no formato de franquia e hoje conta com mais de 270 unidades comercializadas em todo o Brasil, com serviços ágeis, sem hora marcada e preço justo e fixo. A Fast Escova pode ser considerada o “fast food” do segmento de beleza. Criada para causar uma disrupção no mercado de salões de beleza, a Fast Escova propôs uma abordagem inovadora ao “pinçar” dos salões convencionais os serviços rápidos e recorrentes. Tudo isso foi concebido com base em uma profunda avaliação do comportamento de consumo da mulher moderna ao frequentar um salão, especialmente para fazer uma simples escova. Avaliando profundamente, a Fast Escova inovou na forma de apresentar os mesmos serviços à sociedade.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Sem dúvida, o momento inicial da montagem da primeira unidade da Fast Escova e da formatação da franqueadora foi desafiador, marcado pela ausência de recursos financeiros. E quando pensávamos que enfrentar esse desafio era o ápice das nossas preocupações, a pandemia veio para nos mostrar que o nosso sonho não era apenas nosso, mas também de dezenas de outras pessoas, nossos franqueados. Diante dessa nova realidade, enfrentamos dificuldades que jamais poderíamos ter imaginado. No entanto, em vez de nos abatermos diante das adversidades, vimos uma oportunidade de remodelar, reinventar e fortalecer nosso negócio. Foi um momento em que cada obstáculo se tornou uma oportunidade de crescimento, cada desafio uma chance de nos superarmos.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Na verdade, penso que o equilíbrio é um conceito utópico. Há momentos em que vou me dedicar mais ao trabalho e a vida pessoal será impactada. Em outro momento, será o contrário e assim por diante. Na minha visão, o adequado é como eu faço os meus acordos com as pessoas próximas a mim para alinhar a expectativa com relação aos meus momentos de vida. Resumindo, não há equilíbrio, há gestão de acordos. Com uma comunicação aberta e transparente, podemos alinhar expectativas e encontrar maneiras de equilibrar nossas responsabilidades profissionais e pessoais da melhor forma possível.

5. Qual seu maior sonho? Em relação à empresa, meu maior sonho é chegar a 10 mil postos de trabalho na Fast Escova. Esse objetivo transcende o âmbito comercial, ele representa nossa visão de oferecer oportunidades significativas para um grande número de pessoas. Não se trata apenas de expandir nosso negócio, mas, sim, de impactar positivamente a vida de milhares de indivíduos, proporcionando-lhes meios para sustentar suas famílias, alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos. Na minha vida pessoal, meu grande sonho é construir a minha família. Com certeza, ter uma família para amar, cuidar e compartilhar momentos é uma das maiores bênçãos da vida. Para mim é uma jornada de amor e crescimento que pode trazer um profundo senso de realização e felicidade.

6. Qual sua maior conquista? Construir uma empresa que hoje proporciona quase 4 mil postos de trabalho diretos e, consequentemente, impacta positivamente outras 4 mil famílias de forma indireta. Por trás desses números está o esforço incansável, a visão clara e o compromisso inabalável com o bem-estar das pessoas. Cada emprego criado não só representa uma oportunidade econômica, mas também um fator transformador na vida de tantas famílias. Esse é o verdadeiro poder de uma empresa que vai além dos lucros, buscando criar um impacto positivo e duradouro na sociedade. Cada posto de trabalho não é apenas uma vaga preenchida, mas, sim, uma história de sucesso, de superação e de esperança.

7. Livro, filme e mulher que admira. Livro: A Bíblia, com certeza é meu maior manual de vida. Mais do que uma simples obra, é um guia que inspira, orienta e fortalece a jornada espiritual de milhões de pessoas ao redor do mundo. Filme: “Pad Man”, filme baseado na história de um ativista indiano que criou o absorvente. É um testemunho poderoso do poder da determinação e da inovação para promover mudanças significativas na sociedade. Por meio dessa história inspiradora, somos lembrados do impacto transformador que uma única pessoa pode ter ao desafiar convenções e lutar por uma causa nobre. Mulher: E quando falamos de mulheres que me inspiram, minha sócia Michelle Whady é um exemplo extraordinário de liderança, determinação e empreendedorismo. Com sua visão, habilidades e comprometimento. Ela tem sido uma força motriz por trás do sucesso e crescimento da nossa empresa. Sua dedicação incansável e sua capacidade de liderar com empatia e integridade são verdadeiramente inspiradoras, e sou grata por tê-la ao meu lado nessa jornada.

