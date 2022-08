‘Meu maior sonho é conseguir despertar e capacitar o maior número de pessoas’, diz especialista em mentoria 

Comecei a carreira ministrando treinamentos de vendas na Gradiente Eletrônica, e posteriormente fui para a área de vendas para atender as magazines.

2. Como é formatado o modelo de negócios em que está atuando? Sou mentora de executivos e ministro mentorias em grupo ou individuais. Tenho três mentorias, além de ministrar palestras, webinários e treinamentos in-company. Método ROTA: recálculo de rota e redefinição de propósito. Sem rumo, nenhum vento serve; BRANDING ME: conquiste a liberdade de escolher com o que e com quem quer trabalhar, transformando-se numa autoridade no seu mercado on e offline, usando redes sociais, de forma alinhada a seu propósito e valores. Inclui conceitos de Imagem Pessoal. Atraia oportunidades para sua carreira pilotando sua marca pessoal; Método LI – Liderança Inspiradora: como tornar-se um líder que além de entregar resultados através de pessoas, forma novos líderes.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Foram dois. Quando tive duas vezes que pedir demissão de duas empresas que era apaixonada: C&A Brasil e Avon, por motivos diferentes. Primeiro, na C&A, porque recebi um feedback (equivocado) que não teria mais espaço para crescer ali, e apesar de apaixonada pela empresa, escolhi sair por não permitir que a empresa definisse até onde eu iria crescer. Depois, na Avon, porque quando estava no auge e apontada como high-potential, recebemos o convite para a C&A México, eu e meu marido, e optei por acompanhá-lo. Renunciei por pensar na família. Ironicamente, voltei como diretora para a empresa que me disse que não cresceria mais. Nos dois exemplos, fui fiel a meus valores e pilotei minha carreira.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal e a vida corporativa/empreendedora? Desde os 18 anos, quando comecei a trabalhar, preservo o primeiro horário da manhã para atividade física – fiz isto a vida toda, sem exceção. Me exercito fazendo oração. Isto me dá energia e foco, além de um imenso prazer por garantir um espaço de prazer meu e para mim. Há quatro anos, comecei no ballet clássico (quando sai do corporativo): além da realização de um sonho de criança, um exercício desafiador. Organizo minha agenda de compromissos e procuro respeitá-la. Aprendi a ter foco com presença, e isto me torna produtiva. Sei que o tempo passa rápido e é a coisa “mais cara” da vida, pois é irrecuperável. Faço questão de tomar café da manhã e jantar em família e cuido pessoalmente disso. Para mim, de nada serviria ter sucesso profissional sem cuidar de minha vida pessoal. Por isso tive uma filha e sou casada há 29 anos. Trabalho é fonte de realização pessoal e profissional, não é uma torura: é meu legado para o mundo. Por isso fiz a transição para a nova etapa: para poder definir até onde quero trabalhar.

5. Qual seu maior sonho? Realmente acredito que cada um de nós tem um “gift” divino que precisa ser descoberto e colocado para jogo. Poucos descobrem o seu – cerca de 70% das pessoas são infelizes nos seus trabalhos e apesar de terem muito potencial, por não saber muitas vezes nem qual é o seu potencial, obtém pouco resultado. Quero mudar isto: ajudar cada pessoa a se conhecer melhor, se dar mais valor e ter energia e capacitação para prosperar na carreira e na vida. Meu maior sonho é conseguir despertar e capacitar o maior número de pessoas para pilotarem suas carreiras e suas vidas, e com isto, teremos pessoas mais realizadas e felizes.

6. Qual sua maior conquista? Me considero muito realizada e com conquistas muito maiores do que imaginei aos 18 anos. Como executiva, fui diretora dentro e fora do Brasil em empresas líderes em seus segmentos, por mais de 10 anos, numa época onde não havia qualquer incentivo à liderança feminina. Como diretora, formei muitas pessoas que hoje ocupam altos cargos de liderança. Como mulher, me casei e fui mãe. Sem isto, não me sinto completa. A maternidade me fez evoluir espiritualmente e se refletiu na minha carreira. Como empreendedora, já tive mais de 400 mentorados que transformaram suas vidas. Talvez a maior conquista tenha sido assumir as rédeas de minha vida e da minha carreira, e fazer o que meu coração e meu cérebro acreditaram que era o caminho. E deu certo!

7. Quais são suas metas do momento? Quero expandir minha mentoria para formar mais pessoas, ministrar mais palestras e levar minha mensagem e capacitação para mais pessoas.