‘Meu maior sonho é poder ajudar o maior número de pessoas a conquistarem uma independência alimentar’, diz nutricionista

Em entrevista ao Mulheres Positivas, Marieli Sbardelotto deu detalhes de como iniciou sua carreira até se tornar especialista em nutrição comportamental

Arquivo Pessoal/@douglasmoreiraestudio Marieli Sbardelotto é nutricionista, modelo, mãe e produtora de conteúdo para as redes sociais



1. Como começou a sua carreira? Minha carreira como nutricionista começou quando decidi ser mãe. Pensei que minha carreira como modelo estava acabada por conta da gravidez e precisava de um trabalho que eu pudesse seguir para o resto da vida. Já estava inserida no mundo da alimentação saudável através das redes sociais, compartilhando dicas de alimentos práticos e nutritivos. Não pensei duas vezes e decidi que nutrição era o meu destino. Hoje concilio as duas carreiras com a maternidade.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Clínica Marieli Sbardelotto? Minha especialização é em nutrição comportamental, justamente para poder auxiliar pessoas com distúrbios alimentares semelhantes aos que eu tive durante minha carreira na moda. Essa área precisa de muita empatia e amor, o que eu acho que tenho de sobra para acolher meus pacientes da melhor maneira possível.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Minha formação foi muito turbulenta por precisar trabalhar fora, cuidar de um recém-nascido e conseguir minha tão sonhada formação. Por vários momentos acreditei que não seria capaz e não daria conta de uma nova profissão. Mas graças a minha determinação e apoio intenso dos meus familiares e marido, consegui finalizar minha graduação e iniciar do zero minha tão sonhada profissão como nutricionista.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Sou muito crítica com o meu trabalho e minha vida como mãe. Sempre tive em mente que precisava dar conta muito bem de ambas as minhas escolhas. Anular um ou outro nunca foi uma opção, então escolhi horários onde pudesse encaixar e cuidar dos meus pacientes sem afetar a rotina do meu filho também. Tenho um cronograma que sigo à risca de segunda a sexta feira, tenho horários fixos para atendimentos, produção de conteúdos e vida familiar. Essa organização é o que me ajuda a conseguir organizar tudo da melhor maneira possível. E tem dado muito certo, graças à Deus.

5. Qual seu maior sonho? Meu maior sonho é poder ajudar o maior número de pessoas a conquistarem uma independência alimentar, saudável sem restrições e com muita leveza. Já ajudei mais de 500 pessoas e espero multiplicar este número cada vez mais. Trazer alegria para meus pacientes e uma vida mais saudável e equilibrada não tem preço. É uma das minhas maiores alegrias.

6. Qual sua maior conquista? Minha maior conquista foi começar uma profissão do zero e conquistar meu tão sonhado espaço com muito amor e resultados satisfatórios. Nem em meus melhores sonhos imaginei que isso seria possível e sou muito grata todos os dias por ter escolhido uma profissão onde posso ajudar tantas pessoas!

7. Livro, filme e mulher que admira. Meu filme preferido da vida é TITANIC, conta a história de uma mulher forte e determinada que não desiste dos seus sonhos e do seu amor por conta do que os outros vão achar a respeito. Isso é muito forte e admirável inclusive nos dias de hoje. Um filme tão antigo que ainda nos mostra muita coisa. Tem um livro que me marcou muito e que eu adoro que se chama “Deixei você ir”. Conta a história de uma mulher que sempre viveu às sombras do marido e se envolveu em um acidente que mudou toda a história dela. Apesar do medo e das inseguranças, não deixou que a história do marido a condenasse e lutou para trazer a verdade e a liberdade que ela tanto sonhava. Lady Dy é uma das mulheres mais admiráveis que conheço, Lady Dy quebrava protocolos reais em prol de tudo o que acreditava, como por exemplo quando ela apertou a mão de um portador de HIV pra mostrar para as pessoas que o contato não transmitia a doença. Dentre outras coisas admiráveis, LADY DY não aceitou um casamento fadado para cumprir um protocolo apenas. Lutou pelo bem de seus filhos e por seus valores até a fatídica morte. Algo inimaginável naquela época, para ela era simplesmente o que tinha que ser feito e nada a impedia. Lady Dy ensinou muito sobre a luta feminina e torço pra que esses valores sejam levados por muitos e muitos anos.

