Prêmio Mulheres Positivas chega à terceira edição com foco no incentivo de iniciativas femininas

Primeiro lugar do concurso receberá um prêmio no valor de R$ 20 mil

O Prêmio Mulheres Positivas chega a sua terceira edição, incentivando iniciativas femininas. Possuindo indicações que podem ser realizadas até o dia 19 de fevereiro, a votação, que irá ocorrer via aplicativo Mulheres Positivas, será do dia 24 de fevereiro a 23 de março. Os resultados começarão a ser divulgados a partir de 29 de março. O prêmio possui o objetivo de ajudar a jornada e aumentar a influência positiva de suas iniciativas. A ideia é reconhecer personagens que abrem caminhos para o desenvolvimento pessoal e profissional de outras mulheres, além de inspirar. Para se tornar elegível, você deve baixar e realizar o cadastro dentro do aplicativo Mulheres Positivas.

Após o período de apuração, será classificada para fase de votação a mulher com maior número de indicações dentro de cada uma das categorias. Nessa fase, as mulheres classificadas poderão fazer suas campanhas para angariar votos. Nesta edição, serão premiadas as seis mulheres que receberem mais votos nas categorias: Empreendedorismo, Educação, Saúde, Mulheres na Logística, Ações Sociais e Agronegócio. Cada categoria possuirá três finalistas, e a vencedora será aquela que receber o maior número de votos. O primeiro lugar receberá um prêmio no valor de R$ 20 mil, a segunda colocada no ranking final receberá R$ 15 mil e a terceira será premiada com R$ 10 mil reais. A quarta, quinta e sexta colocadas receberão, respectivamente, prêmios no valor de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil. Para realizar o download do aplicativo e participar, acesse: https://mulherespositivas.com.br/