‘Sonho em deixar um legado para a minha filha’, diz empresária da AN Holding

Entrevistada desta semana do Mulheres Positivas, a publicitária Alessandra Nahus atua na linha de frente das empresas Espaço A +, Dona Filó e O3

Nossa Mulher Positiva é Alessandra Nahus, empresária, publicitária, pós-graduada em Business pela Universidade da Califórnia (UCLA), que fez do seu olhar sobre os negócios e o cenário econômico e de tendências um poderoso asset. Nome à frente da AN Holding, hoje atua na linha de frente da Espaço A +, Dona Filó e O3. “Sonho em ser uma grande geradora de empregos e deixar este legado a minha filha, o mesmo que meu pai deixou para mim. Quando você ajuda ao próximo, Deus estará sempre ao seu lado e esta sensação não existe nada melhor. Ver as conquistas das pessoas sob sua gestão, dentro dos negócios que você criou é muito gratificante, para mim, este é meu maior prazer”, diz.

1. Como começou a sua carreira? Eu trabalho desde os 17 anos de idade, mas comecei em 1998 como empresária, através do meu primeiro salão de cabeleireiro. Sempre tive sangue nos meus olhos para fazer algo diferente, funcional e inovador, algo A+, que de fato se diferencia dos demais ao olhar do público.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Espaço A+, Dona Filó casa da costura O3NT? Eu acredito que é necessário formatar meus negócios diariamente. Todo dia possuo uma ideia, uma visão, uma certeza, em seguida, essa ideia vai tomando corpo e, assim se formatando até chegar onde meu feeling fala mais alto. Em todos os meus negócios eu penso se eu iria utilizar esse serviço, se eu frequentaria, se eu consumiria, pois sou um ser humano prático e gosto de coisas boas e com um bom custo benefício, não acredito em negócios que não sejam assim. Para mim, praticidade, qualidade e custo benefício são essenciais para se formar um bom negócio.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Certamente quando abri a porta do meu primeiro negócio. Eu era muito nova e não sabia absolutamente nada. Apanhei muito. Sentia que tudo era novidade e, além disso, não possuía um grande capital para materializar todas as minhas ideias, esta foi minha escola no mundo dos negócios. Hoje, quando me apresentam negócios na holding, consigo ver claramente o que funciona e o que não tem futuro ou não faz sentido.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Mulher é um ser diferente. As vezes eu mesma me pergunto como consigo? Sou muito organizada e detalhista, brinco que durmo trabalhando. Eu realmente não paro de pensar um minuto. Acordo executando tudo que planejei durante meu sono para o bem de todos e deixo tudo organizado para dar atenção a tudo e a todos. Estruturei também uma equipe no meu escritório, a qual considero que são meu braço direito. Cabeças e uma grande equipe comercial.

5. Qual seu maior sonho? Ser uma grande geradora de empregos e deixar este legado a minha filha, o mesmo que meu pai deixou para mim. Quando você ajuda ao próximo, Deus estará sempre ao seu lado e esta sensação não existe nada melhor. Ver as conquistas das pessoas sob sua gestão, dentro dos negócios que você criou é muito gratificante, para mim, este é meu maior prazer.

6. Qual sua maior conquista? Poder mostrar quem eu sou e quando queremos algo, de verdade, poder mostrar até onde você consegue chegar. Eu dedico a maior parte do tempo ao meu trabalho, eu trabalho muito, mas muito mesmo, então quero conquistar este mercado de trabalho de uma forma diferente, quero realizar sonhos que jamais as pessoas que trabalham comigo jamais teriam pensado em conquistar. E esta será minha maior conquista.

7. Livro, filme e mulher que admira. Livro: “A Ciranda das mulheres sábias”. Filme: “Perfume de mulher”. Mulher que admiro: Michelle Obama

