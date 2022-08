Qual será o impacto da tecnologia 5G em nossas cidades?

Estimativas da Anatel apontam que a tecnologia só deve chegar a toda a população em 2029; para atender a todos, será necessário quintuplicar o número de antenas existentes

A implementação do sinal 5G em algumas capitais é o primeiro passo para a melhoria na qualidade dos serviços públicos e para a gestão sustentável da infraestrutura urbana. Como isso acontece? Maior rapidez e estabilidade do sinal permitem a adoção do conceito de IoT (Internet das Coisas), que viabiliza o funcionamento de tecnologias e equipamentos que conectam objetos físicos e virtuais de qualquer aparelho eletrônico à internet por meio de um Endereço de Protocolo da Internet (Endereço IP), uma espécie de registro do aparelho. No mundo, cerca de 55% dos habitantes moram em cidades e, no Brasil, aproximadamente 85% da população (PNAD 2015). Para fornecer os serviços públicos demandados por essa imensidão de gente nas áreas de transporte, consumo de água, coleta de lixo, manutenção de áreas públicas e iluminação viária, prefeituras trabalham com receitas escassas provocadas pelo pífio crescimento econômico resultante tanto dos impactos negativos provocados pela Covid-19 quanto pela medíocre gestão em todas as áreas de atuação federal associadas ao presidente em exercício. Como fornecer os serviços básicos aos cidadãos de maneira equitativa e eficaz em toda a cidade? Estimativas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) apontam que a tecnologia 5G só deve chegar a toda a população distribuída nos 5.568 municípios apenas em 2029. Para atender a todos, será necessário quintuplicar o número de antenas existentes. Comunidades rurais, indígenas, quilombolas e aqueles que sequer tem acesso ao sinal 2G, 3G e 4G (nas cidades esse fato é realidade comum, infelizmente) ainda terão de amargar a espera pela instalação e funcionamento da rede por mais alguns anos. Dito de outra forma: a aceleração na implantação da infraestrutura tecnológica que levará à inclusão social por meio do acesso à comunicação, informação e serviços públicos, ainda não é tratada como prioridade para governos, deixando parte dos brasileiros literalmente sem acesso ao que acontece no mundo hoje.

Utilizando os recursos tecnológicos disponíveis para agilizar operações, gerenciar e disponibilizar publicamente o banco de dados resultante não apenas para entender as necessidades específicas de cada território, distrito, bairro e rua, mas também, para garantir a transparência das informações referentes à governança pública, é o que os cidadãos precisam cobrar dos gestores eleitos se quiserem decisões políticas centradas no bem-estar das pessoas. Embora eu esteja me referindo à atuação municipal nesta coluna, espero que o leitor procure na plataforma de governo (promessas de campanha) do seu candidato, o que ele tem a dizer sobre a ampliação do acesso às tecnologias digitais e de rede em seu mandato visando a inclusão de todos os brasileiros. Em 2020, foi lançado o programa da ONU-Habitat “Cidades Inteligentes Centradas nas Pessoas” (tradução livre), que relacionou os conceitos de sustentabilidade e tecnologias digitais ao poder transformador para o desenvolvimento de ecossistemas de serviços públicos urbanos. Ainda no mesmo documento, o texto afirma que as cidades necessitarão elaborar políticas internas de direitos digitais para enfrentar as metas do desenvolvimento sustentável (Agenda 2030) e viabilizar governos abertos, transparentes e colaborativos centralizando seus esforços no atendimento às demandas por serviços e infraestruturas públicas que gerem bem-estar e qualidade de vida do cidadão por meio da garantia:

De acesso universal e igualitário à internet e à alfabetização digital;

Da qualidade por meio de padronização de serviços digitais com códigos abertos e éticos para que todos possam utilizar as tecnologias à sua escolha mantendo a equidade de interoperabilidade, inclusão e oportunidade. Às prefeituras, caberá a definição e implantação de suas próprias infraestruturas tecnológicas e legais para cumprimento desta meta.

À privacidade, proteção de dados, segurança e controle sobre as informações pessoais do cidadãos garantindo a confidencialidade, anonimato, segurança incluindo o direito de saber quem os usa e com qual finalidade.

Da capacidade coletiva da população de se envolver com os assuntos da cidade colaborativamente por meio de processos digitais abertos, participativos (também na forma presencial em locais definidos pelo poder público) e transparentes na formulação de políticas municipais e locais que visem ao bem comum atendendo os princípios da democracia participativa, da diversidade e da inclusão.

Dos 174 países avaliados pelo IESE Business School, University of Navarra, index 2020, o Brasil participou com cinco cidades: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, que ficou em primeiro lugar no ranking das cidades brasileiras cujas políticas públicas vêm incentivando o desenvolvimento de tecnologias da informação e comunicação no âmbito da prestação de serviços públicos associadas à interação em tempo real dos cidadãos como colaboradores no processo de gestão urbana nas seguintes dimensões: governança, planejamento urbano, tecnologia, meio-ambiente, mobilidade e transporte, projeção e conectividade internacional, coesão social, capital humano e a economia. A cidade de São Paulo encontra-se na 123ª posição, graças à avaliação ruim aferida à dimensão coesão social (156ª: justificada pela segregação socioespacial que se materializa na paisagem urbana), tecnologia (139ª a despeito dos avanços nos últimos anos, a falta de cobertura na oferta de sinal nas redes móveis 2G, 3G, 4G e 5G é vergonhosa ampliando a situação de segregação e exclusão da maior parte da população trabalhadora que mora distante das áreas centrais), sendo salva pela dimensão Projeção Internacional (41ª) e planejamento urbano (76ª).

Exemplos de melhorias que podem ser aplicadas aos serviços públicos urbanos não faltam: instalação de sistemas de monitoramento que identificam vazamentos nas tubulações que distribuem água; uso dos aplicativos móveis para o pagamento de transporte público associados à conteúdos que melhorem a experiência do usuário durante o trajeto; postes inteligentes dotados de infraestrutura que não apenas ajuste a iluminação pública adequando-a aos níveis de iluminação ao longo do dia mas também, às necessidades personalizadas de eventos públicos locais. Munidos de câmeras inteligentes, eles serão capazes de detectar sinistros e incidentes que acionarão os serviços públicos de emergência e segurança quando necessário. Os dados coletados destas situações, a longo prazo, irão colaborar na compreensão do problema, levando a soluções que podem antecipar e evitar problemas. Isto sem falar das tecnologias cívicas que, diferentes das colaborativas, permitirão maior engajamento do cidadão nas questões relativas à melhoria dos serviços públicos. Desenvolverei o assunto em nova coluna. O sucesso na aplicação do potencial transformador propiciado pelo sinal estável e mais rápido da rede 5G, quando associado à Internet das Coisas (IoT), à geração de dados e ao poder de análise pelo uso de Inteligência Artificial na solução dos problemas cotidianos do cidadão depende da prioridade dada à produção de tecnologias digitais colaborativas que propiciem a necessária interação ente o Estado, a população e as empresas, situação essa, que viabilizará o desenvolvimento urbano sustentável e o cumprimento das metas ambientais e sociais. Tem alguma dúvida ou quer sugerir um tema? Escreva para mim no Instagram e no Twitter: @helenadegreas

