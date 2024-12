Que tal desconectar-se e viver o presente neste final de ano?

Se houver tempo e você se esforçar um pouco mais, tente repetir a experiência de viver o presente, todos os dias, até a chegada do Ano Novo, sem redes sociais

Freepik Nos próximos dias, para além da bebida e da comida, celebre o que realmente importa: as pessoas



Que tal uma pausa no feed ♾️ das redes sociais? 🤳 Deixe de lado as curtidas 👍❤️, as visualizações 👀 e comentários 💬 por um momento, e dê espaço para emoções e sentimentos reais proporcionados por encontros com a família cujos laços biológicos ou sociais renderão, no mínimo, conversas e lembranças de toda sorte. Ao invés de compartilhar fotos posadas 📸 que ninguém quer ver ou curtir 👍, dê aquele abraço 🤗 apertado que, verdadeiro, deixa o coração 💖 quentinho, enchendo você de energia boa ✨. Se for para abraçar, abrace de verdade!🫂

Substitua as stories 🤳 por histórias contadas ao redor da mesa, com direito a risadas 😂 e compartilhamentos 🗣️ de momentos especiais entre pessoas que querem estar lá, com você. 👨‍👩‍👧‍👦

Desligue as notificações 🔕 e engaje-se 🤝 em conversas que envolvam paixões ❤️🔥💫, hobbies 🎨📚⚽🎸 e momentos de alegria 😊🎉🌞 entre os presentes. Se houver tempo ⏳ e você se esforçar 💪 um pouco mais, tente repetir a experiência de viver o presente, tanto físico 🫂 quanto emocional 💖, todos os dias 📆 até a chegada do Ano Novo 🎆, sem redes sociais 📴. Sinta a alegria 😁 pelo simples fato de estar vivo, de estar presente, de apenas olhar a surpresa 😮 nos olhos daquele com quem você quer estar. 🥰

Permita-se sentir o verdadeiro alívio 😌 ao desacelerar, olhar nos olhos, trocar sorrisos sinceros e criar lembranças que, mesmo com o passar dos anos, ainda o farão feliz. Nos próximos dias, para além da bebida 🍷 e da comida 🍴, celebre 🎉 o que realmente importa: as pessoas 🫂, os momentos ✨ e os sentimentos autênticos 💕 que trazem realização 💖.

Por favor, quando possível for, desliguem o celular 📴. Que os próximos dias sejam repletos de conexões reais 🫂✨, abraços 🤗, risos 😂 e beijos 😘💋!

*Esta coluna voltará a ser publicada no dia 5 de janeiro

