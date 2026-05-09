Receita para uma cidade feliz

Engarrafamento parece democrático, mas o ar-condicionado seleciona seus beneficiários

Unsplash/Raphael Nogueira A cidade, tão veloz ao exigir, costuma demorar ao responder



Serve a todos.

O resultado? Varia conforme o CEP.

Comece antes do sol.

Em uma tigela grande, coloque o celular tocando e piscando no escuro, duas horas de deslocamento e uma pitada de pressa. Misture com cuidado, porque a massa pode dobrar ou triplicar em dias de chuva. Acrescente uma fila de ônibus, um trem cheio, uma bicicleta espremida entre carros e um par de pés desviando de buracos, poças, postes, raízes levantadas, obras e degraus sem aviso.

Se houver carro, unte a forma com paciência. O engarrafamento parece democrático, mas o ar-condicionado seleciona seus beneficiários. Se houver ônibus, deixe esperando. Se houver trem, pressione bem até não sobrar espaço. Se houver bicicleta, tempere com portas abertas, buzinas e veículos estacionados sobre a pista. Se houver apenas o corpo, sirva-o direto na calçada.

Leve tudo ao fogo alto.

A receita pede calor. Em alguns bairros, peneire o sol pela copa das árvores, deixe atravessar janelas amplas e repousar sobre piscinas. Em outros, despeje direto sobre a telha, o asfalto, o ponto sem sombra e o corpo que espera. Mexa até suar.

O suor é indispensável. Use, se possível, quatro tipos: suor de academia climatizada, suor de cozinha sem janela, suor de quem corre no parque e suor de quem corre para não perder a condução. Não substitua um pelo outro. Embora pareçam iguais, cada um deixa um gosto diferente na cidade.

Acrescente chuva.

Para uma parte da massa, ela deve refrescar a tarde, lavar a varanda e molhar a terra dos vasos. Para outra, deve subir pelo ralo, entrar pela porta, descer pela encosta levando colchão, documento, caderno, brinquedo e remédio. Mexa sem pressa. A cidade, tão veloz ao exigir, costuma demorar ao responder.

Junte uma calçada esburacada.

Ela deve ficar estreita, irregular e talvez um pouco hostil. Acrescente postes no meio, tampas soltas, carros sobre a guia e travessias longas, sem faixa nem semáforo.. Incorpore pessoas idosas, crianças, cadeiras de rodas e carrinhos de feira sem adaptação prévia. Caso alguém tropece, atribua ao acaso. Coisas da vida urbana.

Corrija o tempero com promessa.

Adicione três árvores prometidas em lei pública, um parque próximo se o mercado permitir, mais drenagem, mais moradia, mais transporte, mais segurança, mais escuta e mais futuro. Bata bem até formar espuma. Deixe descansar até a próxima estação de promessas. Se criar crosta, cubra com uma campanha de otimismo.

Por fim, polvilhe felicidade sem moderação.

A felicidade chega de fora, em forma de ranking, fazendo o prato até brilhar! Não exagere na explicação. Quem mora na cidade reconhecerá o ponto: grandeza misturada à exaustão, pressa e espera na mesma massa, privilégio com goteira, varanda gourmet com córrego transbordando.

Asse em temperatura alta, sem ventilação adequada, por tempo indeterminado. O preparo pode levar de 40 minutos a 4 horas, conforme renda, chuva, linha disponível e distância entre casa, trabalho, estudo e cuidados com casa e filhos. Sirva ainda quente, de preferência antes que a próxima enchente desande a receita.

Rende milhões de porções.

Sacia poucos.

Assina: a cozinheira urbanista

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.