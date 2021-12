Chapa Lula-Alckmin tem tudo para ser o maior monumento à falsificação já construído na política

Não existe um átomo de sinceridade em nenhuma das preces que o ex-governador está dirigindo ao petista, até outro dia ele dizia os piores horrores em relação ao seu possível futuro chefe

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO/DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Lula e Alckmin podem formar chapa para disputar as eleições presidenciais de 2022



Estão dizendo, dos dois lados, que ainda é muito cedo, que a decisão de um depende da decisão do outro, e que a ideia é completar a coisa em março. Mas, pelo cheiro da brilhantina, já dá para ver que estão armando o que parece ser a aliança mais pretenciosa das eleições presidenciais de 2022, possivelmente a que vai “resolver tudo” já “no primeiro turno”, segundo a torcida e as esperanças dos comunicadores, da esquerda e dos oportunistas em geral. É o casamento religioso do ex-presidente Lula com o ex-governador Geraldo Alckmin – Lula para presidente, é claro, e Alckmin para vice, também é claro, pois nem o PT (e muito menos o próprio Lula) aceitam acordos em que não ficam por cima. No fim das contas talvez não saia nada deste angu. Mas se sair, a chapa Lula-Alckmin tem tudo para ser o maior monumento à falsificação já construído em todos os tempos na política brasileira.

Para quem já foi pedir a benção de Paulo Maluf, esses poemas ao fingimento são a coisa mais natural do mundo

Acertos políticos, de um modo geral e segundo ensina a experiência, são tramoias entre quadrilhas e entre quadrilheiros para encher o próprio bucho; o perdedor, invariavelmente, é o povo extorquido o tempo todo por eles. Mas desta vez, em termos de desastre moral em estado puro, estão dando um capricho poucas vezes visto neste país, num ambiente político onde já se viu de tudo. Não existe um átomo de sinceridade em nenhuma das preces que Alckmin está dirigindo à Lula. Até outro dia ele dizia os piores horrores em relação ao seu possível futuro chefe – e de lá para cá não aconteceu absolutamente nada capaz de apagar nenhuma das realidades que provocaram cada um desses horrores. Os fatos que tornaram Lula o ex-presidiário que ele é hoje não sumiram; continuam todos aí, do mesmo tamanho, mas Alckmin decidiu que eles não existem mais. Lula não acredita em nenhum agrado que recebe do parceiro, mas aceita todos; para quem já foi pedir a benção de Paulo Maluf, esses poemas ao fingimento são a coisa mais natural do mundo. Eis aí, à vista de todos, o maior conto do vigário que está sendo aplicado no eleitor brasileiro na presente campanha eleitoral.

Alckmin, que já disse em público que Lula é ladrão, deixou 15 milhões de desempregados e quebrou o Brasil está disposto agora, para ganhar uma vice, a se ajoelhar na frente de um criminoso condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em terceira e última instância. Está dizendo que aceita a volta das gangues que, segundo ele próprio, quebraram a Petrobras. Está dando o seu aval às invasões de terra do MST, que prega a destruição do agronegócio e já se vê governando o Brasil ao lado de Lula a partir de outubro de 2022. Está chamando de volta os empreiteiros de obras que confessaram crimes e devolveram dinheiro roubado – e que estão desesperados para poder roubar de novo. Está se colocando a favor da censura, que Lula promete implantar com o seu “controle social dos meios de comunicação.” Está aceitando que a população pague os seus jatinhos de campanha, com os R$ 6 bilhões que a bandidagem política nacional acaba de roubar do Erário através do seu “Fundo Eleitoral”. Está fazendo de conta que é um devoto das causas femininas, negras, índias, homossexuais ou da “linguagem neutra” – em suma, está disposto a qualquer coisa. Desse jeito ainda acaba aparecendo na parada gay.

Na última vez que se candidatou a alguma coisa, nas eleições presidenciais de 2018, Alckmin ficou com 4% dos votos

Lula, nessa trapaça, não precisa dar nada, nem mudar nada – com Alckmin de vice, ou com qualquer outro, vai fazer exatamente o que quer. Se Alckmin (com o incentivo de sua turma) imagina a si mesmo como alguma espécie de contrapeso para o esquerdismo, a irresponsabilidade e o estilo Lula de lidar com o dinheiro púbico, está cometendo um ato aberto de megalomania. Lula, na verdade, anuncia em plena luz do sol, o tempo todo, que pretende piorar em relação ao que foi. Quer mais gasto do governo – para “os pobres”, é claro, mas quem vai se dar bem, como sempre, não tem nada de pobre. Quer mais estatal, mais obra tipo estádio-para-copa-do-mundo, mais Venezuela. Quer vender as reservas internacionais do país, para fazer, segundo diz, “distribuição de renda”. Quer uma economia parecida com a da Argentina, um dos governos que mais conta com a sua admiração no presente momento. Quer entupir o serviço público, mais uma vez, com empregos para a companheirada do PT e dos seus subúrbios. Quer mais invasão de terra. Quer voltar a distribuir diretorias da Petrobras – e por aí afora. Alckmin vai ter de querer tudo isso, também. Aliás, ao formar uma chapa com Lula e o PT, estará aceitando formalmente cada uma dessas coisas, e quantas mais vierem.

O ex-governador já teve voto em São Paulo, principalmente no interior – sempre surrando o PT, por sinal. Hoje seu verdadeiro patrimônio eleitoral é um mistério. Na última vez que se candidatou a alguma coisa, nas eleições presidenciais de 2018, ficou com 4% dos votos. Quantos eleitores vai trazer para Lula, se for agora o seu vice? Os analistas políticos garantem que sua posição terá, para a candidatura de Lula, a mesma importância do movimento de rotação da Terra. Vamos ver. Ele precisa entrar na chapa, primeiro, e depois mostrar serviço. De qualquer forma, sendo ou não sendo o candidato a vice, o que vai sobrar dessa salada é a espetacular farsa que ele, Lula e as forças que o apoiam montaram para bater a carteira de votos do eleitor brasileiro.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.