‘Bloco da Saúde’ traz dicas para cuidar da pele, evitar ressaca e se prevenir contra ISTs neste Carnaval

Quem quer curtir a folia não pode esquecer dicas fundamentais como se hidratar sempre, proteger-se contra exposição solar e usar preservativo

DANIEL RAMALHO/AFP Foliona toma cerveja durante o Bloco da Lama, em Paraty (RJ)



Vamos aproveitar o Carnaval sem descuidar da saúde? Separei aqui algumas dicas para você chegar bem à Quarta-Feira de Cinzas e pronto para continuar a maratona no final de semana seguinte, quando serão realizados os desfiles das escolas de samba das campeãs em São Paulo e Rio de Janeiro e ainda terá mais folia de blocos carnavalescos. Na pele, coloque mais que purpurina e glitter: use filtro solar primeiro. O protetor deve ser aplicado todos os dias, mesmo quando estiver nublado, no mínimo 30 minutos antes da exposição solar. E reaplicar a cada três horas — ou duas em caso de transpiração excessiva. O rosto exige um produto específico porque é mais oleoso que a do corpo. Desta forma, para evitar o aparecimento de cravos e espinhas, o ideal é optar por um protetor solar oil-free ou em gel. Existem produtos de qualidade no mercado, como Isdin (que tem o protetor solar Fusion Water Color com efeito matte, nas cores clara, média e escura, FPS 50) e o Ultra Cover FPS 60, da La Roche Posay (que tem performance de maquiagem disponível em cinco cores, FPS 60). A Dermatus tem um protetor específico para peles negras: SkinPlus Base Fotoprotetora FPS 40.

Hidratação

A hidratação é fundamental durante a folia. Uma boa aliada nessas horas é a água de coco. “Por apresentar eletrólitos importantes, a bebida pode ser utilizada para substituir a água, saciar a sede e repor sódio e potássio em casos de desidratação intensa”, destaca a nutricionista Carla Freire, da Clínica Fabiana Seidl, no Rio de Janeiro.

Maquiagem

No Carnaval, é comum ver maquiagens mais elaboradas e com maior uso de produtos. Mas é preciso ficar alerta para que a make de sucesso não traga problemas para os olhos. “O uso de cola para cílios postiços e o uso de maquiagem nas pálpebras podem causar blefarite e, consequentemente, o aparecimento de inflamações na borda palpebral”, explica Rita de Cássia Lima Obeid, especialista em plástica ocular e vias lacrimais do Hospital Cema. A blefarite é a inflamação da borda palpebral. A dermatologista Adriana Vilarinho alerta que, quando ocorre o uso de produtos não apropriados — como glitter, tintas e lápis não adequados para pintura facial —, há uma grande tendência de a pele absorver substâncias tóxicas, acumular resíduos irritadiços e desenvolver irritações, até mesmo alergias graves. Não se esqueça de usar sempre uma água termal e/ou hidratante leve ao menos dez minutos antes da aplicação.

Limpeza da pele

Retirar a maquiagem da pele e resíduos de poluição é fundamental. Pele limpa é saúde! Uma dica para quem quer um produto 4 em 1 é a Água Micelar Epidrat Calm, da Mantecorp: limpa, hidrata, acalma e demaquila. Sabonetes adequados para lavar o rosto ajudam a limpar completamente e não irritam a pele. Boas dicas para vocês: Acniben Sabonete Líquido, da Isdin (com ácido salicílico e glicerina vegetal), e o gel de limpeza Actine Gel, da Darrow (que contém vitamina C e P-Refinyl).

Cuidado com banheiros públicos

Cuidar da saúde e higiene é tarefa de todos, especialmente em banheiros públicos e químicos. As dicas da Tork, marca de higiene e limpeza profissional da Essity, são básicas, mas importantes para evitar contágios. Evite sentar-se diretamente na superfície do vaso sanitário e não toque em nada diretamente com suas mãos. Use papel higiênico para manusear tudo nos banheiros públicos, desde a chave da porta até a descarga do sanitário.

Infeções Sexualmente Transmissíveis

O uso de preservativo nas relações sexuais é uma importante forma de combate à transmissão do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Clamídia, HPV, gonorreia e sífilis são enfermidades causadas pela transmissão de vírus e bactérias por via oral, vaginal ou anal. “Mas, vale um adendo: não são só as relações íntimas com pessoas infectadas que são um risco. Apesar do nome ISTs, o compartilhamento de copos, talheres e seringas também pode causar algumas dessas infecções. Isso porque as doenças são transmitidas através das mucosas”, pontua Cristiana Meirelles, médica infectologista e gerente médica da Beep Saúde. Há distribuição gratuita de preservativos em algumas estações do Metrô, por exemplo. Proteja-se!

Ressaca

Exagerou na bebida alcoólica? Segundo Glaucia Braggion, nutricionista e professora do curso de nutrição da Faculdade Santa Marcelina, o consumo de isotônicos, chás, água de coco e sucos podem auxiliar no dia seguinte. Chás diuréticos ajudam a eliminar os excessos de retenção hídrica e inchaço. São boas opções o chá de hibisco, o de gengibre e os chás de frutas como maçã, laranja e abacaxi. Vale a pena registrar que se deve beber com moderação!

