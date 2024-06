Dia de reflexão sobre o diabetes

Diagnóstico precoce e mudança de estilo de vida são fundamentais para mudar o cenário da doença

O Dia Nacional do Diabetes é 26 de junho. A data é uma oportunidade para alertar a população sobre a importância da prevenção e do controle dessa doença que afeta milhões de brasileiros. O diabetes, que pode ser classificado principalmente em tipo 1 e tipo 2, caracteriza-se por níveis elevados de glicose causada pela falta de produção do hormônio insulina no pâncreas ou pela perda da eficiência da ação de insulina no organismo. Se não for adequadamente tratada, a condição pode levar a sérias complicações de saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil é um dos países com maior incidência de diabetes no mundo, com mais de 16 milhões de pessoas convivendo com a doença. A principal mensagem desta data é a conscientização sobre os fatores de risco e a promoção de um estilo de vida saudável como forma de prevenir o diabetes tipo 2, que é o mais comum e está fortemente associado a hábitos de vida inadequados, como má alimentação e sedentarismo. Além disso, é essencial destacar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, que incluem o monitoramento constante dos níveis de glicose, a adoção de uma dieta equilibrada e a prática regular de atividades físicas. Para o diabetes tipo 1, que é uma condição autoimune, a atenção deve ser redobrada quanto à administração correta de insulina e ao acompanhamento médico regular. As complicações decorrentes do diabetes não tratado ou mal controlado são numerosas e podem incluir problemas cardiovasculares, neuropatia, retinopatia, insuficiência renal e até mesmo amputações. Segundo a projeção global realizada pelo IDF (Federação Internacional de Diabetes), em 2025 a estimativa é que existam 463 milhões diagnosticadas com diabetes. A Dra. Lorena Antunes, diretora médica da P&G Health, afirma que a neuropatia periférica é uma doença silenciosa e que, na maioria das vezes, surge como uma condição secundária ao diabetes, alcoolismo, pós quimioterapia e outras doenças que podem afetar os nervos periféricos, sem causas claramente identificáveis, o que torna seu diagnóstico ainda mais específico. “Para se ter uma ideia, a doença não é diagnosticada nem tratada em até 80% das pessoas afetadas e até 50% dos pacientes com neuropatia periférica podem ser assintomáticos. Dentre os pacientes que apresentam sintomas, 13% não relatam esses sintomas ao seu médico. As causas da dificuldade no diagnóstico são muitas, e os sintomas são comuns e variáveis, como a dormência, formigamento nos pés e nas mãos, perda da sensibilidade nos membros, dor e sensação de queimação nas áreas afetadas, por exemplo”, explica a médica.

Novos dispositivos trazem praticidade

Para os pacientes, novos dispositivos oferecem conforto e mais precisão. Um novo sensor possibilita ainda mais controle e comodidade para monitoramento dos níveis diários de glicemia. O Smart MedLevensohn mede continuamente os níveis de glicose 24h, sem a necessidade de scaneá-lo. Para obtê-los, basta consultar o relatório gerado por meio de sistema em um aplicativo para celular. Os dados são enviados pelo transmissor via bluetooth a cada cinco minutos.

O sensor elimina a necessidade de picadas no dedo e escaneamentos frequentes, fornecendo medições contínuas de glicose durante o dia e a noite. Ele se fixa discretamente no abdômen ou braço do paciente, transmitindo dados de forma transparente via Bluetooth para um aplicativo de smartphone. Outro dispositivo, o FreeStyle Libre 2, oferece leituras de glicose enviadas automaticamente minuto a minuto, alarmes opcionais e sensor com duração de até 15 dias. Por meio dele, pessoas com diabetes podem acompanhar suas leituras de glicose sem a necessidade de escanear a cada leitura, além de receber alertas automáticos em seu smartphone em caso de níveis baixos ou altos de glicose.

Novo medicamento para obesidade

Enfim, o medicamento para tratamento de obesidade Wegovy (semaglutida 2,4 mg) estará disponível no mercado brasileiro a partir de agosto de 2024, segundo anunciou a farmacêutica Novo Nordisk. Trata-se do primeiro e único tratamento para obesidade com benefício cardiovascular comprovado. Pesquisas clínicas comprovaram que o medicamento apresenta redução média de 17% do peso, sendo que um terço dos pacientes apresentam redução superior a 20%, além de diminuição de 20% no risco de eventos cardiovasculares adversos, como infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral não fatal. Importante procurar orientação médica!

Dermocosméticos veganos

Em uma era onde a saúde da pele e a sustentabilidade caminham lado a lado, a Surya Brasil lançou uma nova linha de dermocosméticos veganos e orgânicos, a Amazônia Preciosa, que inclui itens como gel de limpeza, tônico, esfoliante e hidratante. Entre os ativos usados nas formulações estão Açaí, Juá, Murumuru e Aloe Vera, Henna e complexo de Óleos da Amazônia (Copaíba e Maracujá).

De olho no Arraial

A nutricionista Aklla Vieira, da rede Meu Doutor Novamed, reforça o valor nutricional das comidas típicas de festas juninas e julinas e recomenda moderação para aproveitar. “Em especial as receitas com milho, amendoim, abóbora e batata doce podem e devem ser apreciadas. O grande segredo é a moderação”, diz Aklla. O milho, por exemplo, é rico em carboidratos e oferece diversos benefícios para a saúde, como aumento de energia. O cereal também possui as vitaminas A e B, que protegem a visão, fortalecem o sistema imunológico e contribuem com a saúde intestinal, devido à quantidade de fibras e antioxidantes. Ela sugere também o caldo verde e os espetinhos de carne e frango como boas opções.

