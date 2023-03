Dia Mundial do Sono: 6 dicas para dormir bem

Dormir bem é saúde, não é luxo; a correria do dia a dia, o estresse e o exagerado uso de telas têm roubado horas de sono do brasileiro

Dormir bem é saúde, não é luxo. A correria do dia a dia, o estresse e o exagerado uso de telas têm roubado horas de sono do brasileiro. Estudos internacionais apontam que dormir bem melhora o humor, a concentração, fortalece o sistema imunológico e previne doenças cardiovasculares e metabólicas. É durante esse período de descanso que o organismo exerce as principais funções restauradoras, repõe energia e regula o metabolismo. “Não por acaso, o sono é considerado um dos três pilares da saúde, ao lado da boa nutrição e da prática de atividade física”, afirma a médica Dalva Poyares, pesquisadora do Instituto do Sono e professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

“Sono é uma necessidade do organismo como outra qualquer: comer, beber água, eliminações fisiológicas, entre outras. É um estado de comportamento do cérebro, em que cada pessoa possui o seu ritmo biológico e uma necessidade. O sono de uma pessoa não deve ser comparado ao de outra”, afirma a especialista em sono e consultora da Philips Avent, Danielle Cogo.

Já a nutricionista da Puravida, Alessandra Feltre, lembra que é durante a noite que o cérebro consolida as memórias e os aprendizados adquiridos durante o dia. Para garantir uma qualidade de descanso, é importante manter uma rotina regular, criar um ambiente propício e evitar o consumo de alimentos e bebidas estimulantes antes de dormir. Elencamos algumas dicas para te ajudar a dormir melhor – e a refletir sobre isso!

Ter um horário regular para dormir e limitar o consumo de cafeína : o sono é regulado por um relógio biológico interno, que ajuda a controlar a liberação de hormônios e neurotransmissores necessários para iniciar e manter o descanso. Ter um horário para dormir ajuda a sincronizar esse mecanismo interno do corpo, permitindo que o organismo se prepare para o descanso na hora certa. O consumo de cafeína pode afetar a qualidade do descanso, pois a substância é um estimulante que pode interferir na adenosina, um neurotransmissor que ajuda a regular o sono. A cafeína pode permanecer no organismo por várias horas, é importante limitar o seu consumo, especialmente após as 14h.

Criar um ritual pré-sono: esse processo pode ajudar a preparar a mente e o corpo. Isso envolve escolher atividades que ajudem a relaxar e a desacelerar antes de dormir, como ouvir música calma, tomar um banho quente ou praticar meditação. O objetivo é criar um ambiente tranquilo e livre de estímulos estressantes, permitindo que o corpo fique mais leve.

Jantar até as 20h : comer uma refeição pesada tarde da noite pode interferir no sono, porque pode levar a problemas de digestão, refluxo ácido e desconforto gastrointestinal. Jantar até as 20h e optar por refeições leves, com alimentos ricos em nutrientes e fibras, pode ajudar a manter a energia e a melhorar a qualidade do descanso. É recomendável evitar alimentos que possam causar desconforto, como comidas picantes, gordurosas ou açucaradas, especialmente antes de dormir.

Evite telas uma hora antes de dormir: a exposição à luz azul contida por telas eletrônicas pode interferir na produção de melatonina, ou hormônios que ajudam a regular o sono. Evitar o uso de telas uma hora antes de dormir pode ajudar a preparar o cérebro para o descanso, melhorando a qualidade do sono reparador.

Arrume a cama : A Four Seanson, rede de hotelaria, tem uma dica também, simples, mas que talvez muitas pessoas não deem importância: arrumar a cama. Esse hábito pode trazer benefícios, como uma sensação de realização logo pela manhã, o que impulsiona outros hábitos saudáveis, além de trazer tranquilidade na hora de dormir. Ao prender o lençol de cima no colchão, deixe uma folga de cerca de 20 centímetros para criar um “bolso” na parte de baixo, permitindo que os pés tenham liberdade para se mover.

Se perder o sono durante a madrugada : João Gallinaro, psiquiatra especialista em sono, fala para jamais ligar a TV, que deixará seu cérebro ativo assistindo um filme ou o episódio da sua série favorita. “A luz emitida pelo aparelho também vai comprometer a produção de melatonina, hormônio que auxilia o sono e atinge seu ápice durante a madrugada, e a oscilação de volume causará ruídos prejudiciais para dormir bem”, fala.

Global Summit Telemedicine 2023 & Digital Health APM

O Global Summit Telemedicine & Digital Health APM – o mais relevante encontro sobre telemedicina e saúde digital da América Latina – terá sua 5ª edição realizada de 20 a 22 de novembro no Centro de Exposições Frei Caneca, em São Paulo, com o tema central “Saúde digital para todos”. Realizada pela Associação Paulista de Medicina (APM), a edição 2023 do Global Summit APM mais uma vez reunirá os principais players do setor para debater o presente e o futuro da saúde digital, da telessaúde e da telemedicina no Brasil e no mundo. A expectativa é reunir 1.500 congressistas. “Temos o desafio de fazer chegar a todos os benefícios da telemedicina, da telessaúde e da saúde digital, a partir de evidências científicas e do mundo real, e levar uma maior resolutividade aos problemas e melhores desfechos clínicos”, explica o neurologista Jefferson Gomes Fernandes, presidente do Global Summit.

Nova vacina contra gripe

A Sanofi lança no Brasil a primeira vacina quadrivalente de alta dose do Brasil, Efluelda, desenvolvida para oferecer maior proteção aos idosos contra a gripe e suas graves complicações. Com indicação para a prevenção da doença causada por cepas de influenza A e B em pessoas a partir dos 60 anos de idade, o imunizante de alta dose apresenta quatro vezes mais antígeno (componente ativo). A nova vacina estará disponível somente na rede privada a partir do mês de abril.

Corrida Graac agora com crianças e pets

Estão abertas as inscrições para a Corrida e Caminhada do GRAACC, que chega à 21ª edição. A prova acontecerá no domingo, 14 de maio, Dia das Mães, a partir das 7h, nas imediações do Parque Ibirapuera. Os interessados podem garantir sua participação diretamente no site do GRAACC. Todo o valor arrecadado será revertido para os tratamentos de crianças e adolescentes com câncer no hospital. Podem participar crianças e o pet – com direito à bandana para o cachorro no kit de inscrição.

