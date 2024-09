Evento em São Paulo aborda três doenças de pele que mais afetam a qualidade de vida dos pacientes

Derma Day tem inscrições abertas e acontece neste sábado; em pauta: psoríase, dermatite atópica e acne inversa’

Freepik Mãos de paciente que sofre de psoríase



Com o objetivo de fornecer informação, orientação e suporte a pacientes que sofrem com doenças de pele que impactam sua qualidade de vida, Christine Battistini, presidente do Instituto Espaço de Vida, e Amanda Battistini, responsável pela área de Doenças Dermatológicas, criaram o “Derma Day”. O evento, que acontece neste sábado, tem como foco compartilhar atualizações científicas sobre três doenças de pele: psoríase, dermatite atópica e hidradenite supurativa, também conhecida como “acne inversa”. A programação deste ano visa não só informar sobre os avanços no tratamento dessas doenças, mas também conscientizar o público sobre o impacto físico, psicológico e emocional que essas condições multifatoriais e crônicas podem causar nos pacientes. Quem quiser participar, basta se inscrever: www.espacodevida.org.br/derma-day

Além de receber o diagnóstico, as pessoas acometidas por essas três enfermidades precisam se aprofundar no tema, procurar um dermatologista para acessar o tratamento adequado e, acima de tudo, aprender a lidar com os desafios que surgem ao longo dessa jornada. “As três doenças de pele debatidas no Derma Day podem estar associadas a outros problemas de saúde sistêmicos e desencadear preconceito, rejeição, bullying, aumento da chance de transtornos de ansiedade e depressão, além de afetar a autoestima, muitas vezes levando ao isolamento social”, explica Maria Víctoria Suárez, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), pesquisadora do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Coordenadora do Ambulatório de Doenças Dermatológicas Imunomediadas do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo e membro do Conselho Científico do Instituto Espaço de Vida.

A hidradenite supurativa (HS), mais comum em mulheres e que geralmente se manifesta após a puberdade, afeta áreas como axilas, mamas, virilha, região genital e glútea. Caracteriza-se por lesões inflamadas e dolorosas, como nódulos ou caroços, que podem evoluir para abertura e drenagem de pus. Frequentemente confundida com furúnculos, o diagnóstico da HS pode demorar anos para ser feito. Outro tema de destaque durante o “Derma Day” será a psoríase. Crônica, cíclica, não contagiosa e inflamatória, a doença é marcada por lesões avermelhadas com escamas secas e brancas ou prateadas, que surgem no couro cabeludo, cotovelos, joelhos, glúteos, umbigo, sola dos pés e palmas das mãos, entre outros. Em alguns casos, a psoríase pode se manifestar também através de sintomas de artrite, como dor nas articulações ou inchaço em um dedo.

Já a dermatite atópica (DA) é uma condição inflamatória e crônica cuja principal manifestação é a coceira intensa, acompanhada de pele seca. A coceira pode ser tão severa que interfere nas atividades diárias, na concentração e na qualidade do sono. A DA é mais comum na infância, surgindo em 45% dos casos até os primeiros seis meses de vida, em 60% no primeiro ano, e em 85% até os cinco anos de idade.

Estudo inédito sobre psoríase em peles não brancas

Um estudo inédito da Johnson & Johnson alerta para os desafios do diagnóstico e do tratamento da psoríase em peles não brancas. Ainda é desconhecido o número de pessoas de peles não brancas (pretas, pardas e asiáticas) que pode estar sofrendo com a condição há anos sem saber. “Na prática clínica observa-se que pessoas de pele não-branca levam até três vezes mais tempo para o diagnóstico correto, o que pode representar décadas”, alerta o dermatologista Anderson Costa, especialista em pele negra. O que se sabe é que a doença é mais facilmente identificada em pessoas brancas porque o eritema, que é a vermelhidão da pele, é mais aparente nesses indivíduos. Isso pode tornar mais difícil para os profissionais de saúde identificarem áreas que estão ativamente inflamadas.

CURTAS

Inteligência artificial na escolha de tamanho de prótese de mama

Um estudo realizado no Brasil sobre o uso de inteligência artificial (IA) na seleção de implantes mamários foi publicado em setembro de 2024 na revista “Plastic and Reconstructive Surgery (PRS)”, a mais conceituada publicação científica em cirurgia plástica e reconstrutora. Filipe V. Basile, cirurgião plástico de São Paulo, é um dos autores da pesquisa pioneira em aplicar algoritmos para prever com precisão o tamanho ideal de uma prótese mamária. “Este estudo marca um avanço significativo na prática da cirurgia plástica ao demonstrar a eficácia da inteligência artificial na seleção de implantes mamários”, afirma o Dr. Basile. Além das aplicações em cirurgia estética, o estudo considera o uso futuro desta tecnologia na reconstrução mamária pós-câncer.

Rodrigo Silva lança livro em SP

O arqueólogo Rodrigo Silva lançou esta semana, em São Paulo, o livro “Devocional Diário: Descobertas da Fé”, onde aborda como a prática devocional pode ser uma ferramenta de bem-estar e conforto em meio à ansiedade, que é uma realidade entre as pessoas, independente da faixa etária. O autor argumenta que, em momentos de estresse e ansiedade, dedicar tempo para a reflexão espiritual pode ser uma âncora emocional. “Este livro em especial convida os leitores a redescobrir a fé como um recurso essencial para enfrentar os desafios diários, promovendo não apenas o crescimento espiritual, mas também uma mente mais tranquila e resiliente”, completa.

doTerra agora tem colágeno em pó

A doTerra acaba de lançar um colágeno em pó, o Beauty Power, que combina zinco, ácido hialurônico, biotina, magnésio, vitamina C, coenzima Q10, entre outros ativos. Ideal para manutenção do cabelo, pele e unhas. Disponível no sabor laranja. Recomendado para adultos a partir de 19 anos de idade.

Série aborda depressão com experiências reais

A Jonhson & Jonhson lançou uma série sobre depressão com histórias baseadas em experiências reais. “Falar Inspira Vida, a série: histórias para rir e refletir” traz quatro personagens que contam como é viver com a doença. Em formato inspirado em stand up, a iniciativa busca a identificação do público e reforça a importância da ajuda médica especializada. O primeiro episódio já está disponível.

