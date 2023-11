Geração Z: 37% estão empenhados em ser mais saudáveis

Pesquisa realizada pela SaudaBe lança luz sobre hábitos e preferências do grupo nascido entre os anos 1990 e 2010

Fotos Gratuitas/Freepik Crianças se exercitam durante aula de educação física



No cenário dinâmico e em constante evolução da saúde e bem-estar, a Geração Z (nascidos entre os anos 90 e 2010) emerge como uma força influente, moldando e redefinindo os padrões de saudabilidade. Em uma era onde escolhas conscientes e estilos de vida equilibrados ganham destaque, a nova pesquisa proprietária “Saudabilidade na Geração Z 2023”, realizada pela SaudaBe, lança luz sobre os hábitos e preferências dessa geração. O estudo revela que 37% deles estão empenhados em tornar-se mais saudável, mas encontram dificuldades ao longo desse percurso. Surpreendentemente, 20% dos participantes da pesquisa afirmam ter atingido um equilíbrio notável em sua busca pela saúde. Essas pessoas conseguiram integrar de forma eficaz hábitos saudáveis em suas rotinas diárias, demonstrando que, apesar dos desafios, é possível alcançar uma vida equilibrada na saudabilidade.

Outros 24% encontram-se no estágio inicial de adotar uma vida mais saudável. Surpreendendo os pesquisadores, 10% dos entrevistados se consideram pessoas muito saudáveis. A pesquisa também destaca que, embora a maioria da população esteja comprometida em melhorar sua saúde, 11% admitem não buscar ativamente um melhor estilo de vida.

Curtas

Ação de Diabetes gratuita

Neste sábado, dia 25, a Central Única das Favelas (CUFA) e a ADJ Diabetes Brasil realizam um mutirão de conscientização sobre diabetes, com testagem de glicemia e orientação profissional nutricional e para atividades físicas para os moradores da favela do Heliópolis, na cidade de São Paulo. A ação, com apoio da Merck Brasil, acontece das 9h às 17h. Em tendas, moradores poderão realizar testes de glicemia, aferição de peso, altura e circunferência abdominal e a aplicação de questionário para avaliar o risco de desenvolver diabetes tipo 2 nos próximos 10 anos. Arena Heliópolis – R. Cristo Redentor, 890 – Cidade Nova Heliópolis.

Bebida funcional para o público 40+

De olho no público 40+ e que se preocupa com longevidade saudável, a Herbalife lançou a bebida funcional OnActive Drink. Disponível no sabor chocolate, o suplemento traz o exclusivo Smart Complex, uma combinação de ingredientes essenciais para o organismo, que oferecem 10 benefícios em um único produto. Entre eles, estão dois ativos especiais: a Luteína FloraGLO e a Zeaxantina OPTISHARP, além de vitaminas A, C e E, cobre, selênio e zinco, importantes para a imunidade e para a performance ocular. A bebida ainda oferece 9g de proteínas e 2,5g de fibras por porção.

Aula diferente na academia

A Academia Bodytech lançou uma nova aula: a Fitplus. Apesar de ser de baixo impacto, a modalidade exercita o corpo inteiro e trabalha força, flexibilidade, resistência muscular, equilíbrio, fortalecimento do core (é necessário manter o abdômen ativado durante toda a aula) e cardio em apenas 35 minutos de atividade. A execução dos exercícios é realizada em uma plataforma individual, de forma lenta e controlada.

Ferring de casa nova

A Ferring Pharmaceuticals está com nova sede administrativa em São Paulo. O escritório recém-inaugurado fica no 12º andar do Thera Corporate, na Avenida Eng. Luís Carlos Berrini 105, Cidade das Monções. A mudança marca as celebrações de 30 anos da empresa no Brasil e foi adotada para criar um ambiente de maior produtividade, ao mesmo tempo em que proporciona mais integração e bem-estar ao colaborador.

