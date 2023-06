Identificar a asma e fazer o tratamento correto ajudam a evitar crises no inverno

Quando confunde a asma com bronquite, a pessoa faz inalação e toma corticoide e acredita estar curada, até surgir outra crise

Existem 20 milhões de brasileiros com asma, sendo 5% a 10% com asma grave, forma de difícil controle dos sintomas. A doença provoca 350 mil internações no SUS por ano, sendo que a mortalidade chega a cerca de cinco pessoas por dia. Boa parte da população confunde asma com bronquite, mas as doenças são diferentes, embora possam compartilhar algumas semelhanças. A asma é uma doença crônica que afeta as vias aéreas dos pulmões. Ela é caracterizada por episódios de constrição das vias aéreas, inflamação e produção excessiva de muco, resultando em dificuldade respiratória, chiado no peito e tosse. A asma pode ser desencadeada por diversos fatores, como alérgenos (poeira, pólen, ácaros), irritantes (fumaça, odores fortes), exercício físico, infecções respiratórias e outros.

A bronquite, por outro lado, é uma inflamação dos brônquios, que são as principais vias aéreas que conduzem o ar para os pulmões. A bronquite pode ser aguda ou crônica e está associada a sintomas como tosse produtiva (com expectoração de muco), febre, dor no peito e fadiga.

Para compreender melhor os desafios do paciente em sua jornada para o diagnóstico e tratamento adequados da asma, a AstraZeneca encomendou um levantamento nos meios digitais para identificar as dúvidas e demais obstáculos enfrentados.

Mauro Gomes, pneumologista e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, alerta que a pessoa que tem asma precisa ter consciência de que deve seguir o tratamento regular porque pode ter uma crise com risco de vida. Não ter sintomas nem crises não significa que a doença desapareceu. A asma não tem cura, mas tem controle.

A asma é uma doença subdiagnosticada e pouco controlada, sendo que a maioria das pessoas com asma não utiliza medicações adequadas para o seu controle, mas sim medicações apenas para alívio dos sintomas. “Chiado de peito”, “falta de ar”, dor torácica, acordar a noite com desconforto respiratório são sinais que a asma está fora de controle”, explica o Rafael Faraco, médico pneumologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

Comportamento dos pacientes na internet

A pesquisa digital realizada em 2023 pela Associação Crônicos Do Dia a Dia expôs uma mudança de tendências dos internautas em relação à asma. A avaliação do comportamento dos usuários de redes sociais e sites de busca e pesquisa indica que diversos fatores têm impulsionado a automedicação. Entre os fatores estão dificuldade em identificar sintomas acusados pela asma e asma grave, alto custo de consultas e tratamento, relatos de diagnóstico tardio e incorreto. Houve um aumento das hashtags sobre a doença. De 2019 para 2023, #asmagrave passou de 70 para 6.077. Já a hashtag #asmatico subiu de 603 para 4.222.

O levantamento foi feito com dados de 2019 a 2023 nas redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube), além de sites e aferição de volume de buscas no Google. Com isso, foram identificadas menções a diagnóstico tardio, desconhecimento de sintomas, dúvidas que persistem mesmo após consultas médicas, dificuldade de acesso a cuidados de saúde com especialistas e desconhecimento dos tratamentos existentes. A pesquisa faz parte da campanha “Não se descontrole com a asma grave”.

Quando confunde a asma com bronquite, a pessoa faz inalação e toma corticoide e acredita estar curada, até surgir outra crise. “A asma começa na infância ou na adolescência, normalmente tem história na família. Com tratamento correto, a pessoa segue uma vida absolutamente normal, sem limitações”, pontua o médico Mauro Gomes.

Se você suspeitar de asma ou bronquite, é importante procurar um médico para um diagnóstico preciso e orientações adequadas.

O voo de saúde da Gol: transporte de exames oncológicos

O GOLLOG Saúde, que faz parte da unidade de soluções logísticas da companhia aérea GOL, vai transportar exames oncológicos pelo país, em parceria com a Invitrocue Brasil e Care On Logística. O teste em questão é o Onco-PDO TM, que trabalha com medicina de precisão no tratamento do câncer e indica as melhores opções de quimioterapia e de terapia-alvo mais eficientes, caso a caso. Para que tudo funcione bem, há equipes especializadas nos aeroportos para atender a esse tipo de demanda. A parceria traz facilidade e segurança, por conta prioridade no embarque e em razão de as amostras colhidas ficarem o menor tempo possível em ambientes não controlados. “Podermos transportar um material tão importante e sensível de forma segura e prática nos traz a sensação de contribuição plena às pessoas que estão em tratamento oncológico”, diz Rafael Martau, diretor-executivo da GOLLOG, unidade de soluções logísticas da Gol.

Fim da ressaca com ingredientes naturais

Um suplemento em cápsulas propõe o fim da ressaca com fórmula clean label e ingredientes naturais. A iniciativa é do empreendedor Felipe Rebelatto, que descobriu, pesquisou, testou, até chegar no Novvo. O diferencial, diz ele, está na tecnologia molecular que aumenta a capacidade de absorção de aldeídos, possibilitando a neutralização da principal toxina causadora dos sintomas da ressaca. O suplemento contém ingredientes para repor os nutrientes que o corpo perdeu com a ingesta de álcool, como quitosana, que reduz a absorção de gordura, auxilia no processo de emagrecimento e na regulação dos níveis de colesterol no sangue, além de vitaminas C e E, do complexo B, colina (auxilia na desintoxicação do fígado e reduz a fadiga).

Aprovado registro definitivo da vacina da Moderna contra a Covid-19

A Adium do Brasil, representando a Moderna, obteve a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do registro definitivo da vacina bivalente da Moderna direcionada ao Omicron (mRNA-1273.222), um imunizante bivalente direcionado à subvariante Omicron BA.4- BA.5 para imunização ativa para prevenir a Covid-19 em indivíduos com idade igual ou superior a seis anos. A Adium firmou um acordo para ser a fornecedora exclusiva de serviços de distribuição de vacinas contra a COVID-19 da Moderna na América Latina no início de 2022.

Mustela reforça cuidado para pelas atópicas e secas

Pensando nas peles atópicas e extremamente secas, a Mustela lançou o novo hidratante Stelatopia+ para cuidado especial e hidratação intensa. Além de acalmar e diminuir a inflamação da pele, ele possui uma fórmula com 99% de ingredientes de origem natural e hipoalergênica. A dermatite atópica é uma condição que atinge todas as idades. É uma sensibilização alérgica que causa ressecamento progressivo, vermelhidão e inflamações que podem causar até lesões mais graves com o ato de coçar excessivamente. Em bebês e crianças, o incômodo chega a ser maior e mais frequente, podendo levar até a privação do sono.

Einstein exibe mostra de arte com obras de pessoas 60+

Termina nesta sexta-feira, a 10ª Mostra de Arte na Terceira Idade, promovida pelo Residencial Israelita Albert Einstein (RIAE), em parceria com Área da Terceira Idade da Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp). A curadoria reúne cerca de 40 pinturas, fotografias e esculturas feitas por artistas 60+ e moradores do RIAE, como fruto das atividades de arte terapia que acontecem no residencial. As obras, feitas nos últimos três anos, refletem os sentimentos e angústias vividos pelos autores durante a pandemia. A entrada é gratuita e a exposição fica disponível das 9h às 16h. Para visitar, basta agendar pelo telefone: 2151-7114.

