Agronegócio comemora avanços nas área de fertilizantes

Plano nacional lançado pelo governo, comitiva internacional e mineração em áreas indígenas são medidas que devem diminuir risco de desabastecimento

Dirceu Portugal/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 03/03/2022 Brasil busca alternativas para suprir demanda de fertilizantes



O agronegócio brasileiro comemora os avanços na agenda do tema fertilizantes, um dos que mais preocupam o setor no momento. Os riscos de escassez de adubo para a safra de verão são reais e preocupantes, porém as diferentes iniciativas adotadas para diminuir o problema mostram coerência e estão na direção certa, como mostram o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, a diplomacia dos insumos — com viagens da ministra da Agricultura a países fornecedores para estreitar relações e garantir oferta do produto no Brasil — e iniciativas do Congresso para viabilizar a exploração de reservas.

O Plano Nacional de Fertilizantes, lançado na última semana, tem metas de diminuir a dependência da importação de fertilizantes até 2050 e, para isso, vai integrar iniciativas que estimulem o uso de adubos biológicos, organominerais e novas tecnologias. Além disso, o mapeamento geológico e a exploração de jazidas estão entre os objetivos do programa, que também vai incentivar parcerias público-privadas para viabilizar a adubação em tempos de alta de custos e escassez de oferta. Destacam-se também as comitivas do ministério da Agricultura no exterior, ações de curto prazo que buscam estreitar relações com países estratégicos para o fornecimento de adubo. Um deles é o Canadá, onde a ministra da Agricultura está neste início de semana. A ideia é tentar conseguir maior oferta do produto a partir de encontros com governo e empresários locais.

Outra iniciativa que tem atraído atenção do setor produtivo é a de buscar autorização para exploração mineral em reservas indígenas. A tramitação em caráter de urgência do projeto de lei 191/20 foi aprovada na última semana e, de acordo com o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), a expectativa é que a votação ocorra até a segunda quinzena de abril, se aprovado o texto será enviado ao Senado Federal. As diferentes medidas são bem-vindas e merecem atenção para que frutifiquem. Em paralelo, a iniciativa privada também se articula para manter a produção agrícola abastecida e garantir safra farta na próxima temporada. Com o alinhamento estratégico entre os diferentes poderes e elos do mercado, o risco de desabastecimento pode, sim, diminuir.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.