Anúncio do Plano Safra é adiado e frustra agro

Cerimônia para divulgação foi remarcada para o dia 3 de julho

O anúncio do Plano Safra 2024/2025 foi adiado para a próxima semana. A cerimônia de divulgação era para ter acontecido hoje, mas ficou para quarta-feira que vem, dia 3 de julho. O atraso frustrou as expectativas do setor. O programa tradicionalmente começa a vigorar no dia 1º de julho, mas, com o lançamento adiado, haverá atraso também no calendário oficial, com retardo nas orientações aos bancos e na chegada do dinheiro às mãos dos agricultores. A bancada do agro no Congresso divulgou uma nota em que lamenta profundamente o adiamento do Plano Safra e a classifica como demonstração de desorganização e ineficiência do governo federal.

O Plano Safra é a principal política pública destinada ao agronegócio com linhas de crédito e taxa de juros subsidiada para algumas categorias de financiamento. Os recursos se dividem em linhas para custeio, investimento e comercialização. Em conversa com fontes do governo, me foi dito que não deu tempo de terminar o Plano Safra e ainda há ajustes ainda a serem feitos. Os sinais não são bons, é quase uma forma de dizer que o tema não foi priorizado, que pontos importantes foram deixados para última hora e que ainda há um plano em construção, mesmo depois do atraso na divulgação.

