Aprosoja alerta para risco de faltar soja no Brasil

Já consultorias privadas não acreditam em desabastecimento do grão nesta temporada

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Colheita de soja em Campo Mourão, no Paraná



A Associação Brasileira de Produtores de Soja fez um alerta sobre o risco de desabastecimento do grão na temporada 23/24. Em comunicado, a Aprosoja Brasil ressalta que, de acordo com as previsões de consumo interno e exportações da Companhia Nacional de Abastecimento, há perspectiva de faltar soja no país. Diante deste cenário, o presidente da associação, Antonio Galvan, projeta ainda que o setor de frango, suínos e bovinos terão que alterar a dieta dos animais, já que o risco de desabastecimento é real. Na última semana, a Conab reduziu a safra de soja no Brasil para 149,4 milhões de toneladas, projeção que está um pouco mais alinhada às consultorias privadas, que indicam uma produção de 153,8 milhões de toneladas a 143,1 milhões de toneladas. Com essa nova projeção da companhia de abastecimento, foi descartada a perspectiva de produção recorde de soja na temporada atual.

Apesar desse alerta feito pela Aprosoja, especialistas não preveem um desabastecimento do grão. A StoneX ressalta que, em anos de safra menor, normalmente há uma queda das exportações e maior importação do produto. A empresa também lembra que, se há pouca soja no mercado, o preço tende a subir, o que naturalmente faz a procura cair e, assim, o balanço de oferta e demanda é ajustado. A Safras & Mercado tem visão parecida. Com a quebra da safra de soja, a consultoria prevê estoques mais apertados neste ano e ressalta que com o aumento da mistura do biodiesel ao diesel, o consumo doméstico deverá aumentar. Portanto, o principal impacto seria nas exportações brasileiras. A empresa também não afirma que vai faltar soja no Brasil.

