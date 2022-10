Bancada do agro deve se fortalecer em 2023

Frente Parlamentar da Agropecuária, uma das maiores do Congresso Nacional, espera novos pedidos de adesão na nova legislatura

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Atualmente, 280 parlamentares fazem parte da bancada, uma das maiores do Congresso



A Bancada do Agro é uma das maiores do Congresso Nacional e deve se fortalecer na nova legislatura. A expectativa da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) é receber novos pedidos de adesão em 2023. Atualmente, 280 parlamentares fazem parte da bancada e para a nova legislatura, 133 membros foram reeleitos. Na Câmara, dos atuais 241 deputados federais, 125 tiveram o mandato renovado. No Senado, a FPA hoje conta com 39 senadores. Para a nova legislatura, um foi reeleito, 27 ainda possuem mais quatros anos de mandato e há 11 possíveis novos adeptos. Na Câmara, a Frente Parlamentar representa mais de 50% do total da Casa e tem grande influência nas pautas do setor que passam por lá. Com a eleição do domingo e o perfil de centro-direita no Congresso, há expectativa de que novos parlamentares preencham fichas para adesão à FPA tanto na Câmara como no Senado. Na Câmara há 248 deputados que estrearão o primeiro mandato. No Senado, nomes de ex-ministros do governo Bolsonaro que se elegeram e entendem a relevância estratégica do agronegócio para o país devem ser alguns dos primeiros a liderar esse movimento de adesão à bancada.

De acordo com dados da FPA, a previsão é positiva para o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, senador eleito pelo Paraná, para o ex-secretária da Pesca, Jorge Seif, eleito senador por Santa Catarina, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Na lista, há ainda mais 8 nomes cotados para adesão. A Frente Parlamentar da Agropecuária foi fundada há quase trinta anos e sua formação é pluripartidária. Ela tem sido bem sucedida em articulações e negociações para construção de políticas públicas do setor no poder legislativo. Na nova legislatura, os parlamentares devem encontrar na pauta do Congresso temas de alta relevância para o Brasil e para o setor agropecuário, como atualização da legislação sobre defensivos agrícolas, licenciamento ambiental, bioinsumos, Marco Temporal das terras indígenas e regularização fundiária. Ter uma Frente Parlamentar do Agro bem fundamentada é essencial para que o país avance rumo a um futuro mais próspero.

