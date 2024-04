Banco Central autoriza renegociação de crédito rural

Prazo para formalização junto aos bancos vai até 31 de maio de 2024

Werther Santana/Estadão Conteúdo O agronegócio enfrenta algumas dificuldades neste ano como o recuo nos preços de commodities e produtos como leite e carnes



O agronegócio enfrenta algumas dificuldades neste ano, entre elas a quebra de safra em função de adversidades climáticas e o recuo nos preços de commodities e produtos como leite e carnes, por exemplo. A situação gerou problemas financeiros em diferentes regiões do país. Por isso, o Banco Central publicou nesta semana uma resolução com os detalhes sobre a renegociação de parcelas de crédito rural de investimentos com vencimento em 2024 para agricultores familiares, médios, com contratos com o BNDES e outras fontes com recursos equalizados pelo Tesouro Nacional. A medida atende culturas como soja, milho além de pecuária de carne e leite em situação de adimplência até 30 de dezembro de 2023.

I – produção de soja, milho e bovinocultura de carne: Goiás e Mato Grosso;

II – bovinocultura de carne e leite: Minas Gerais;

III – produção de soja, milho e bovinocultura de leite: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina;

IV – produção de bovinocultura de carne: Rondônia, Roraima, Pará, Acre, Amapá, Amazonas e Tocantins;

V – produção de soja, milho e bovinocultura de leite e de carne: Mato Grosso do Sul;

VI – bovinocultura de leite: Espírito Santo e Rio de Janeiro;

A resolução com as regras para a renegociação das dívidas entra em vigor no dia 15 de abril e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil orienta que os agricultores já procurem os bancos para renegociar os contratos de financiamento, já que o prazo para formalização junto aos bancos vai até 31 de maio. A medida é bem vinda e dará fôlego ao setor para enfrentar o momento difícil.

