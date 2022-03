Bem-estar animal: Óculos 3D pode aumentar produção de leite

Tecnologia diminui estresse das vacas ao projetar um pasto totalmente verde

Maurício Camargo/Eleven/Estadão Conteúdo - 04/07/2020 Projeção da imagem proporciona um ambiente melhor para as vacas, aumenta o conforto e diminui o estresse



Há anos a tecnologia tem sido aliada de produtores rurais ao redor do mundo, que buscam o aumento de produtividade. No caso da pecuária, em especial, essa procura por inovação está ligada também ao bem-estar animal. Os criadores descobriram que animais felizes produzem mais. Por isso, especialistas decidiram testar óculos de realidade virtual em vacas leiteiras. Com o aparelho, tradicionalmente usado em jogos de videogames, os animais são levados à pastos virtuais, o que gera aumento da produção de leite. A projeção da imagem proporciona um ambiente melhor para as vacas, aumenta o conforto e diminui o estresse.

Essa novidade tem sido testada em países com um inverno mais rigoroso, que obriga o criador a manter o animal preso em um celeiro para prevenir perdas no rebanho por conta do frio. Recentemente, o caso de um fazendeiro turco ganhou as páginas de portais internacionais. Através da utilização desses óculos de realidade virtual, o pecuarista afirma que está conseguindo aumentar a produção de leite dos animais durante o inverno de 22 litros para 27 litros. O experimento está sendo realizado em apenas duas das suas 180 vacas leiteiras, mas com o excelente resultado, ele afirma que pretende comprar mais óculos. Apesar de ser um conceito ainda novo, não é a primeira vez que tecnologias de realidade virtual são usadas para reduzir o estresse dos animais. É uma tendência que vai revolucionar a produção de alimentos e o cuidado de animais também aqui no Brasil.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.