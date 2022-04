Big Data: grande volume de dados é novo salto tecnológico no agronegócio

Especialistas projetam aumento da produtividade com uso de dados em tempo real

A Agrishow 2022, uma das maiores feiras agrícolas do mundo, que acontece nesta semana em Ribeirão Preto, São Paulo, tem atraído não só agricultores brasileiros, mas também do mundo todo. A expectativa é que cerca de 150 mil pessoas visitem o local e conheçam as principais tecnologias do setor, como o melhoramento genético para aumento de produtividade das lavouras, máquinas mais eficientes e diversas alternativas para reduzir os custos tanto da agricultura como da pecuária.

De acordo com o diretor de tecnologia para a América Latina da John Deere, Dan Leibfried, o uso de dados na agricultura será essencial para que a nova revolução no agro aconteça. “Tecnologia no agronegócio é muito importante para aumentar a produtividade, a rentabilidade e a sustentabilidade da agricultura. Transformar dados em ideias e tomar decisões em tempo real muda totalmente o cenário para o agro no Brasil e no mundo.” Confira abaixo a conversa completa que tive com ele.

Qual a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos em relação à adoção de tecnologia hoje em dia? Eu acho que ambos estão aproveitando atualmente essa oportunidade, de olho em aumentar produtividade, para impulsionar uma melhor utilização da mão de obra na operação.

Qual é a maior revolução tecnológica que iremos ver em um, três, cinco anos? Acho que o fato de as máquinas estarem ficando mais inteligentes, a habilidade de máquinas fazerem o que humanos não conseguem fazer hoje, aumentar a capacidade para até mesmo tomada de decisões de alto nível em tempo real. Conforme as máquinas forem ficando mais inteligentes, a operação ficará mais rentável, sustentável e produtiva.

Isso significa que teremos mais alimentos para a população? Com certeza. Não teremos apenas alimentos para a população crescente, mas faremos isso em um sistema muito mais sustentável daqui para frente.

Qual é a principal palavra que resume para você a agricultura do futuro? Eu não sei se tenho uma palavra principal, mas vou citar algumas das principais palavras: fazer mais com menos, isso que é tecnologia e para onde a agricultura está indo.

