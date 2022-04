Com demanda internacional, carne de frango sobe no Brasil

Exportação 4,8% maior em março e oferta interna menor fazem preço no mercado doméstico avançar

Tasso Marcelo/Estadão Conteúdo No acumulado do mês de março, o preço do frango avançou 24% em São Paulo



A guerra na Ucrânia tem gerado oportunidades de mercado para a avicultura brasileira, que aumentou as exportações. A Ucrânia, também exportadora de frango, deixou um espaço que está sendo atendido pelo Brasil. Só em março, 386 mil toneladas de carne foram embarcadas, 13,3% mais do que em fevereiro e 4,8% acima de março do ano passado. A menor disponibilidade interna de produtos, a maior demanda internacional e o recebimento de salários no começo do mês ajudam a explicar a alta no preço do frango. No acumulado do mês de março, o congelado avançou 24% em São Paulo, de acordo com dados do Cepea.

A expectativa é que o preço ao consumidor não tenha quedas tão cedo, isso porque o Brasil deve reforçar a posição de principal exportador de carne de frango do mundo. A Associação Brasileira de Proteína Animal afirma que há escassez de proteína no mercado global e praticamente todos os principais destinos da nossa carne registraram aumento de compras. China, Japão e Emirados Árabes Unidos são alguns dos principais clientes.

Além dos efeitos da guerra na Ucrânia, as exportações de frango do Brasil podem ganhar mais impulso nos próximos meses em função dos surtos de gripe aviária registrados nos Estados Unidos e Europa. Importante destacar que a doença nunca foi registrada aqui no país. Com a garantia de sanidade da produção e de fornecimento aos clientes, a avicultura brasileira ganhou fôlego extra para lidar com os altos custos de produção.

