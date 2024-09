Conab projeta safra recorde de soja para 2024/2025

Conheça as estimativas do governo e de consultorias privadas

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar da queda nos preços de commodities agrícolas, a soja é uma das culturas que mais garante rentabilidade



A Conab projeta um cenário otimista para a produção de soja na safra 2024/25, com produção recorde de 166,28 milhões de toneladas. O aumento de 12,82% em relação à safra anterior deverá ser puxado, principalmente, pelo crescimento na área plantada e pela recuperação da produtividade após os problemas climáticos enfrentados na última safra. A expectativa é que a área cultivada atinja 47,4 milhões de hectares, o que significa um aumento de quase 3% em relação ao ciclo anterior — e a maior área já plantada com soja no Brasil. A região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, chamada de Matopiba (4,97%), é a que mais vai aumentar território destinado à soja, seguido pelo Mato Grosso (2,60%), Goiás (2,12%), Paraná (1,23%) e Rio Grande do Sul (1,13%). Segundo a Conab, a maior parte do aumento de área para safra 2024/25 se dá em áreas de pastos degradados ou área de pousio. Apesar da queda nos preços de commodities agrícolas, a soja é uma das culturas que mais garante rentabilidade positiva aos agricultores, além de ter liquidez. Isso ajuda a explicar a expansão da cultura no Brasil ano após ano.

A expectativa é que a produtividade avance para 58 sacas por hectare, um aumento de aproximadamente 5 sacas por hectare em relação à safra passada. A aposta é que as condições climáticas serão mais favoráveis para o desenvolvimento da cultura na nova temporada. Ao compararmos dados do governo com outras cinco consultorias privadas, observamos que eles têm em comum a previsão de aumento tanto na área plantada quanto na produtividade, embora o grau de otimismo varie. Todas preveem safra acima de 165 milhões de toneladas. Se as condições climáticas ajudarem, especialmente se a presença do fenômeno La Niña beneficiar a produção brasileira, poderemos ter uma safra cheia a caminho para comemorar.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.