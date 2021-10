Confira cinco tendências globais de consumo pós-pandemia que impactarão o agro

Um estudo feito pela consultoria PWC apontou as transformações da indústria em um mundo após a Covid-19, desde a forma como o consumidor compra até o que ele escolhe como comida

@alyson_jane/Unsplash De acordo com relatório da consultoria PWC, a comida do futuro será mais saudável



Um estudo feito pela consultoria PWC apontou cinco tendências globais que estão transformando a indústria e que devem fazer parte do mundo pós-pandemia. Da forma como o consumidor compra até o que ele escolhe como comida, vamos entender o que vem por aí. A mudança número 1 será nas lojas do futuro, que devem fundir os mundos físico e digital, gerando uma experiência multicanal para o consumidor, que tende a manifestar mais preocupações com saúde e segurança. A segunda tendência é sobre a relevância da marca. Os clientes continuarão a buscar empresas em que confiam e que estejam alinhadas aos seus próprios valores pessoais. O mercado almeja mais marcas que respondam à matriz ambiental, social e de governança, e as redes sociais seguirão como canal de influência para melhoria de percepção e reputação.

Número 3: a cadeia de distribuição e abastecimento será mais digital e autônoma, com autorregulação e mudanças rápidas para se adaptar aos comportamentos dos consumidores. Questões geopolíticas tendem a aumentar os desafios da logística de abastecimento, e será necessária uma melhor visibilidade de ponta a ponta para gestão mais eficaz das cadeias do futuro. Tendência número 4: a comida do futuro será mais saudável, com transparência em relação à forma como foi produzida e com demanda de sustentabilidade nas formas de fazer ao longo do processo. Ela se dividirá em três: o alimento local, o produzido em massa e o alimento personalizado.

A quinta tendência é a intensificação do ESG, com valorização de produtos que sigam o tripé ambiental, social e de governança. A expectativa é que as empresas incorporem o tema na cultura corporativa como essencial e presente na estratégia de longo prazo. As cinco tendências globais de consumo no pós-pandemia, reveladas na pesquisa, já são percebidas no presente. No agronegócio, produtores rurais e indústrias estão se adaptando e inovando a fim de se conectar ainda mais com os desejos de um consumidor exigente.

