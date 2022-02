Cota de exportação de suínos para Rússia pode ser prorrogada

Rússia estará no top 5 de maiores compradores em 2022 se Brasil completar cota de 100 mil toneladas em 2022

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Brasil pode exportar 100 mil toneladas de carne suína para a Rússia de janeiro a junho deste ano



A missão do Brasil na Rússia gerou algumas boas expectativas para o agronegócio brasileiro. Uma delas diz respeito ao mercado de proteína animal, que pode ser beneficiado por uma extensão no prazo de cumprimento da cota, sem tarifa, que autorizou o Brasil a exportar 100 mil toneladas de carne suína para lá de janeiro a junho deste ano. Direto de Moscou, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, que participou da comitiva de empresários que foi até a Rússia, detalhou que o país pode virar um dos cinco principais destinos da proteína brasileira. “São cotas de 100 mil toneladas, um volume bastante expressivo e importante para o Brasil. Se a gente conseguir completar 90-100 mil, a Rússia ficar entre os cinco maiores compradores da carne brasileira neste ano de 2022. mas ainda não se falou em novas cotas, o que tem se falado aqui é que tenhamos mais prazo para cumprir integralmente essa cota de 100 mil toneladas”, explica.

Os negócios já estão sendo realizados com a Rússia e animam o setor produtivo, já que em 2020 o Brasil não vendeu praticamente nada para o país de Vladimir Putin. A retomada das vendas externas para o antigo cliente é um incremento de demanda importante para o escoamento da produção brasileira, que enfrenta um momento de prejuízos entre criadores que vivem alto custo de produção e o mercado com super oferta de animais espremendo margens. Santin também destacou que a missão brasileira na Rússia foi uma oportunidade de agilizar licenças para frigoríficos brasileiros ficarem aptos a embarcar mais proteínas para lá.

Na bagagem da comitiva não volta nenhum acordo assinado, mas manifestações conjuntas de interesse de avançar na cooperação existente entre as duas nações. Para o abastecimento de fertilizantes, o presidente da República, Jair Bolsonaro disse que o assunto foi encaminhado com empresários russos para a garantia de abastecimento da produção brasileira, da qual a Rússia é um dos principais fornecedores. A venda da unidade de fertilizantes da Petrobras em Mato Grosso do Sul para o grupo russo, Acron, também esteve em discussão. A expectativa para reativação da unidade e aumento da oferta do insumo no mercado brasileiro com menor necessidade de importação. Com a pauta de carnes e fertilizantes encaminhada, a missão do Brasil na Rússia cumpriu o papel de estreitar relações comerciais e sedimentar terreno para novos negócios para o agro do brasileiro.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.