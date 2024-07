Depois da gasolina, Petrobras prepara alta do diesel?

Combustível é um dos principais custos de produção no agronegócio

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O aumento do preço da gasolina ficou em R$ 0,20 por litro, ou cerca de 7,18%, e o diesel não entrou no reajuste por enquanto



A Petrobras anunciou nesta semana o primeiro aumento do preço da gasolina do ano. O reajuste ficou em R$ 0,20 por litro, ou cerca de 7,18%. Já o diesel, que é um dos principais insumos usados na produção agropecuária e que figura entre os principais custos de produção no agronegócio, ficou de fora do reajuste apesar de ter uma defasagem em relação ao mercado internacional entre R$ 0,48 e R$ 0,54 por litro, a depender do polo de operação, segundo cálculos da Abicom. Diante disso, a pergunta é: a Petrobras está preparando a alta do diesel? Para tentar encontrar uma resposta bastante precisa para essa pergunta, nós ouvimos diferentes profissionais que trabalham com o mercado de combustíveis no Brasil. A conclusão é que não há consenso se a Petrobras está mesmo preparando a alta do diesel. Por que?

Porque alguns analistas, como o Pedro Rodrigues, do CBIE, afirmam ser praticamente impossível prever tendências já que não há clareza sobre qual é a política de preços de combustíveis adotada pela estatal. Vale lembrar que a Petrobras não segue mais a paridade de importação, que é quando o preço acompanha o mercado internacional. A Raion Consultoria acredita que a Petrobras pode aumentar a qualquer momento o preço do diesel e estima um reajuste de R$0,40 por litro para equalizar o valor interno com o mercado externo. A StoneX afirma que parece ser algo iminente o reajuste do diesel.

A Abicom diz que é esperado que a Petrobras anuncie o reajuste para o diesel, assim como fez para a gasolina. A alta do dólar também contribui para o aumento de preços, além da defasagem em relação ao mercado internacional. Em síntese, enquanto pairam dúvidas sobre qual a política de preço da estatal, poucos se arriscam a afirmar com convicção que o preço do diesel subirá. Para o agro, que tem no diesel um dos principais itens do custo de produção, é hora de fazer conta e avaliar com critério as alternativas para diminuir o risco de pagar mais pelo combustível em mais dia, menos dia.

