El Niño já está perdendo força em 2024

A agência climática da Austrália atualizou as previsões para ocorrência do fenômeno El Niño neste ano e apontou que ele continua a impactar a atmosfera e o regime de chuvas agora em fevereiro. No entanto, o pico de temperatura das águas na superfície no Oceano Pacífico tropical foi atingido e está diminuindo. Em abril, o ponteiro já indica uma neutralidade climática, o que significa que o El Niño não estará mais em atuação. Em junho, nem El Niño e nem La Niña estarão impactando o clima. O agronegócio brasileiro acompanha com atenção todas as atualizações sobre condições climáticas para 2024, já que o fenômeno El Niño de alta intensidade afetou a safra brasileira de soja, que está em colheita.