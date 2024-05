Enxurrada acaba com área de lavoura de arroz

Só sobrou pedra, buraco e um monte de areia, desabafa agricultor de Agudo

Reprodução/Jovem Pan News Agricultor filmou lavoura devastada pelas chuvas no Rio Grande do Sul



A enxurrada levou o arroz, levou a terra. Deixou um rastro de destruição onde um dia foi uma lavoura produtiva em Agudo, no Rio Grande do Sul. O agricultor Nilson Raddatz andou pela área e conta para a gente. A água arrancou a cultura do arroz que estava por colher e levou junto camadas e camadas de solo. Ficaram apenas as rochas. Segundo o engenheiro agrônomo Cristian Eduardo Gomes, é improvável que a área volte a ser lavoura produtiva, pois será caro demais recuperar o que foi perdido. A agricultura no Rio Grande do Sul está passando por transformações importantes com essa tragédia e por isso vamos fazer uma cobertura completa no programa Hora H do Agro deste fim de semana aqui na Jovem Pan News.

Veja o vídeo feito por Nilson Raddatz

