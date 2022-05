Geadas fracas atingem lavouras e danos são pontuais

Os alimentos estão com os preços em um dos mais altos patamares da história e a cada novo evento de risco climático as tensões aumentam pelo potencial de limitar a oferta

Rural Clima/Divulgação Companhia de Abastecimento afirma que danos para alimentos foram pontuais



As baixas temperaturas registradas nesta semana em áreas do Centro-Sul do Brasil geraram a formação de geadas e lavouras foram atingidas. Há registros do milho segunda safra coberto pela fina camada de gelo em áreas de Goiás, assim como o algodão de Mato Grosso, para citar dois exemplos. No Paraná, a Secretaria de Agricultura informa que o fenômeno de fraca intensidade não gerou perda expressiva. Em Mato Grosso do Sul, a Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja) está avaliando eventuais perdas para a produção que está no campo.

Até o momento, a percepção é de que os danos causados pelas baixas temperaturas à produção de alimento não foram graves. O frio causou problemas pontuais e não ocorreram geadas generalizadas em diferentes culturas e regiões produtoras. A onda de frio vai continuar atuando nos próximos dias e meteorologistas afirmam que não estão descartados novos episódios de geadas. Há torcida para que não ocorram danos para o feijão, milho, cana-de-açúcar, hortaliças e demais produtos sensíveis ao gelo. Os alimentos estão com os preços em um dos mais altos patamares da história e a cada novo evento de risco climático, as tensões aumentam pelo potencial de limitar a oferta. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) afirma que os danos, dessa vez, foram pontuais e não devem afetar a tendência de preços ao consumidor.

