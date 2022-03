Greve de ferroviários no Canadá é risco para mercado de fertilizantes

Funcionários da segunda maior ferrovia do país ameaçam entrar em greve até o domingo; Brasil um dos maiores importadores deste insumo no mundo

Mateus Bonomi/AGIF/Estadão Conteúdo - 17/02/2022 A consultoria Agrinvest Commodities fez alerta para que produtores brasileiros fiquem atentos à possível paralisação dos ferroviários canadenses



Trabalhadores da segunda maior ferrovia do Canadá, a Canadian Pacific Railway, ameaçam entrar em greve nos próximos dias. Se a interrupção no serviço logístico for confirmada, haverá efeito no transporte de fertilizantes com potenciais impactos para o agro do Brasil. A imprensa canadense aponta que cerca de 3 mil funcionários, entre engenheiros de locomotivas e condutores, podem deixar o trabalho no início da manhã de domingo se não houver acordo. Diz ainda que a empresa informou que o sindicato rejeitou a proposta que continha planos com salários e benefícios e que os representantes dos trabalhadores fizeram demandas adicionais, o que mantém o ambiente de negociação.

A notícia é relevante para o setor agrícola brasileiro, já que somos um dos maiores importadores de fertilizantes no mundo, e o Canadá, um dos principais fornecedores de potássio. Uma eventual ruptura nas cadeias logísticas geraria atrasos e riscos de oferta em um mercado que já registra um dos preços mais altos da história. Em três semanas, cloreto de potássio subiu 38%, de acordo com dados da Agrinvest Commodities. A consultoria distribuiu comunicado aos clientes dizendo que acredita que a empresa canadense fará grandes esforços para evitar uma paralisação, mas que o cenário exige atenção dos produtores brasileiros.

A ministra da agricultura, Tereza Cristina, voltou há poucos dias do Canadá. Há expectativas de que as companhias de lá aumentem a oferta do insumo para o Brasil em torno de 10% na temporada 22/23, o que significaria algo em torno de 400 mil toneladas a mais. Vamos acompanhar o desdobramento das negociações com os canadenses com a esperança de que um acordo ocorra e impeça uma nova ruptura na cadeia de fertilizantes com potencial de impactar oferta e mercado de adubo para os brasileiros.

