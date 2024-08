Importação de leite é a maior em 25 anos

Em julho, foram comprados 244 milhões de litros em equivalente-leite

Freepik Projeção da Embrapa Gado de Leite é de continuidade no aumento das importações



O volume de leite e derivados importados pelo Brasil atingiu o maior patamar em 25 anos. Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) revelam que, em julho, foram comprados 244 milhões de litros em equivalente-leite, o maior volume desde 1999. As importações nos primeiros sete meses do ano também estão aquecidas e registram o maior nível da história. No período, foram importadas 1,31 bilhão de litros. A maior competitividade do leite estrangeiro favorece a entrada do produto no Brasil. Mesmo com os benefícios tributários concedidos pelo governo para desincentivar a compra externa, o leite importado segue com forte presença.

A projeção da Embrapa Gado de Leite é de continuidade no aumento das importações. O avanço sazonal na produção de leite na Argentina e no Uruguai nos próximos meses pode favorecer ainda mais essa tendência. Juntos, os países representam 91% de todas as nossas compras.A Confederação da Agricultura e Pecuária já protocolou um pedido de investigação contra os argentinos por concorrência desleal, mas a expectativa é que o governo dê um retorno em 90 dias. Caso o volume de importações permaneça elevado, a tendência é de que produtores menos competitivos deixem a atividade.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.