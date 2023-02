Maior drone do mundo e metaverso são destaques da Show Rural Coopavel

Evento que acontece em Cascavel (PR) já recebeu mais de 100 mil visitantes

Divulgação/Show Rural Coopavel Drone possui capacidade de pulverização de 21 hectares por hora



Nesta semana, começou uma das principais feiras agrícolas do Brasil, que acontece em Cascavel (PR). O evento vai até o fim desta semana e já começou batendo recordes: no primeiro dia de feira, foram negociados R$ 1 bilhão. A expectativa do presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, é que sejam fechados cerca de R$ 3,5 bilhões em negócios, resultado acima do ano anterior. Outro recorde atingido foi o número de pessoas que visitaram a feira. Nos dois primeiros dias de evento, 128,8 mil pessoas passaram pelo local. Drones e o uso do metaverso no agro são alguns dos destaques da Show Rural Coopavel. Lá, conheci, por exemplo, o maior drone do mundo, lançado em dezembro e exposto pela primeira vez em feiras agrícolas do Brasil. O equipamento possui capacidade de pulverização de 21 hectares por hora, o mesmo que um avião agrícola de pequeno porte. Com um valor a partir de R$ 200 mil, o agricultor que comprar o aparelho também ganha um curso de formação de piloto. Também pude ver novas moléculas de proteção das lavouras e a produção, colheita e empacotamento de uma safra de goiaba em Carlópolis (PR), tudo através da experiência gerada pela realidade aumentada do metaverso. A expectativa de colheita farta de soja mantém o ânimo dos agricultores positivo e há disposição em conhecer novas tecnologias e fazer investimentos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.