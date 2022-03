Ministra da Agricultura vai ao Canadá em busca de fertilizantes

País norte-americano é parceiro estratégico e foi o terceiro maior fornecedor para o Brasil em 2021

Guilherme Martimon/MAPA - 08/03/2022 Tereza Cristina, ministra da Agricultura, tem viagem marcada ao Canadá



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está com data marcada para ir ao Canadá, um dos países que mais fornece fertilizantes para o Brasil. Neste fim de semana, a comitiva brasileira embarca para a América do Norte, e as atividades e reuniões se estenderão até 15 de março. O objetivo da viagem é garantir o fornecimento de adubo para o Brasil, já que a guerra na Ucrânia, as sanções econômicas e os problemas logísticos no Leste Europeu geraram alto risco de ruptura na oferta de fertilizantes importados da região do conflito e é preciso buscar rotas alternativas. Só para se ter uma ideia, Rússia e Belarus, juntos, responderam por quase 30% do adubo que veio de fora em 2021. Ou seja, percentual relevante e que aumenta o senso de urgência do governo brasileiro para buscar estreitar relações com outros fornecedores, como o Canadá, terceiro país que mais originou adubo para o Brasil no ano passado, atrás apenas da China e da Rússia.

O risco de desabastecimento e a alta pressão nos preços de matérias primas são alguns dos principais desafios para a agricultura brasileira, especialmente para a safra de verão 22/23, que começará a ser semeada a partir de setembro, com um dos custos de produção mais altos da história. O potencial descumprimento de contratos por motivo de força maior (no caso a guerra) eleva a preocupação no setor, que teme não receber produtos já comprados anteriormente. A disponibilidade de fertilizantes é incerta e a cadeia agro está em busca de alternativas para evitar gargalos no fornecimento de adubo. O Brasil precisará disputar produto com outros gigantes do agro global como Estados Unidos, China e Índia, destacou a consultoria S&P Global. O governo brasileiro faz bem em buscar se aproximar de países-chave, como o Canadá, importante fornecedor de potássio, para tentar suprir a necessidade doméstica diante de tempos tão desafiadores.

